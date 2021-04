Presentaron a los nuevos asesores Contable y jurídico del Concejo Deliberante Obereño

Después de la elección que se hizo de manera consensuada entre todos los concejales, el legislativo obereño presentó a quienes resultaron electos para encargarse de la Asesoría Jurídica y Contable y trabajar en todos los expedientes que así lo requieran.

Al respecto el Concejal Pablo Hassan señaló que consideran que la mejor manera de abocarse con profundidad y con mayor tecnicismo, es a través de las asesorías que brindarán su opinión para que se llegue a las decisiones definitivas. Hassan destacó que la convocatoria para la elección de asesores fue amplia, con un proceso que duró más de un mes. Los ediles de manera independiente eligieron sus candidatos y los más votados quedaron en una terna para la elección final. “La doctora Cristina Farías y el Contador Gustavo Mattos lograron el consenso de todos los concejales. Ambos con experiencia, la Dra. Farías trabajó como asesora del Concejo con buenas referencias en lo técnico y siendo imparcial en las cuestiones políticas. En el caso del Contador Mattos pasa lo mismo y por eso creemos que lograron el consenso de todos los Concejales. Nos parecía muy importante que fuera de manera consensuada porque ellos van a asesorar a los Concejales de todos los bloques, entonces deben tener la confianza de cada bloque o de los concejales en particular, para poder trabajar de la mejor manera y para que sirva la herramienta a todos, no solamente a un espacio”, indicó Hassan.

La Asesora Legal del Concejo Cristina Farías se mostró muy entusiasmada señalando el derecho público municipal la apasiona, “desde el 2013 vengo trabajando en el ámbito legislativo local, es más dentro de la Convención Constituyente me dieron un espacio muy grande a tal punto de que fui autora de varios artículos y del preámbulo de la Carta Orgánica. A partir de ahí vine trabajando con el Concejo Deliberante de una u otra forma y me satisface saber que me tienen en cuenta, por lo que trato de dar lo máximo en mi trabajo”, señaló.

El Contador Gustavo Mattos aclaró que anteriormente fue parte del Concejo en un rol político y en este caso estará en un rol técnico, “es el rol en el que mejor me desenvuelvo así que espero poder aportar todo lo que pueda dentro de mi profesión y mi incumbencia a la hora que me requiera el Concejo. La experiencia me sirve porque conozco varios aspectos tanto de la parte económica como también colaborar en la parte jurídica del Concejo”, dijo anticipando que uno de los primeros temas que deberán abordar y colaborar con los ediles, será el del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.

Por su parte la Concejal Mara Frontini se mostró conforme con la elección de los asesores, manifestando que fue consensuada, “si bien es una atribución del Presidente elegir asesores de forma directa, tuvimos la posibilidad de hacer la elección en la que todos propusimos libremente para llegar a la elección final. Es muy importante contar con los asesores, cada Concejal podrá hacer su consulta en la parte legal y contable. La verdad que estamos muy contentos, vamos a consultar en forma personal y como bloque. Tendremos un asesoramiento que no será partidario, sino que para mejorar los proyectos de los bloques, así que estamos expectantes y ansiosos para poder comenzar a trabajar con los asesores”, manifestó la Concejal Frontini.