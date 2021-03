Presentaron números de la CELO : Hay un rojo de 112 millones de pesos

Con la presencia del auditor externo de la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá (Celo), se presentó el balance de gestión 2019-2020 en la mañana de este jueves 18

Si bien los números no son positivos, las autoridades consideran que debido a la situación de pandemia imperante, con tarifas fijas y costos mayores, es bastante bueno que se haya podido bajar la deuda de 266 millones el año anterior a 112 el ejercicio que se rinde.

“Más allá de que los números arrojen un resultado negativo, el Balance es positivo, ya que en tiempos difíciles, no solo compramos cinco camionetas nuevas, sino que además seguimos invirtiendo en todos los sectores para garantizar un mejor servicio”, dijo el Presidente de la CELO, Pedro Andersson, quien destacó que, “solo por dar un ejemplo, que se han realizado 41 obras en el sector de Agua Potable”. “Siempre fuimos trasparentes y así seguiremos, trabajando para la gente”, aseguró.

Respecto al Balance, el Auditor Externo de la Cooperativa, CP. Mauro Mecozzi, brindó un informe pormenorizado del mismo y explicó que, este es el primer año en el cual se puede comparar un ejercicio económico ajustado por inflación con otro, lo cual permite tener un panorama mucho más exacto de los resultados. “En este análisis, se puede ver que, si bien el resultado del Balance actual ha sido favorable, ya que, si bien arroja un valor negativo de 112 millones de pesos, al compararlo con el resultado del balance anterior – en el cual se incluyó la negociación de intereses con la empresa EMSA-, dio un valor de 266 millones, también negativos, el actual resulta altamente satisfactorio, aunque, por supuesto hay áreas en las que se debe mejorar”

Al ser consultado sobre la situación de la cooperativa con la empresa EMSA, Mecozzi explicó que se realizó la contabilización de los intereses a pagar a la prestataria provincial, la cual está incluida en este Balance, no obstante, estos intereses fueron contabilizados como una previsión, no como deuda a pagar, ya que se espera poder negociar con la Empresa Provincial en una próxima reunión, tal y como lo estipulan las leyes y el acuerdo firmado entre las partes en 2019.

Nueva convocatoria a Asamblea

Por último, el Vicepresidente, Jorge Duarte se refirió a la posible realización de una Asamblea Ordinaria. El Vicepresidente de la CELO, manifestó que, dada la cantidad de Delegados que tiene la cooperativa se está lejos de encuadran en la realización de una Asamblea Ordinaria al protocolo establecido por los Ministerio de Salud Pública y de Acción Cooperativa. “Cuando sea seguro para todos, y las restricciones vigentes se levanten, convocaremos de manera inmediata a Asamblea para que la gente decida, como corresponde, quienes serán los integrantes del nuevo Consejo de Administración”, concluyó.