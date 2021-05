Problemas de falta de agua: Panambí en alerta

La bajante de los Rios también se replica en arroyos y vertientes. En la frontera con Brasil la situación se observa en los montículos de piedra que afloran a simple vista y en la preocupación del jefe comunal, Rosendo Fuchs quien sostuvo que » el Rio Uruguay está muy bajo a niveles de noviembre del año pasado, los reservorios y pozos también. Si bien lluvió no fue tanto, las napas no se recuperaron sobretodo en la colonia, zona de Pedregullo ya no tenia agua y ahora se bombea cada dos dias y si no llueve mas se complicará.

Dijo que «hay lugares en su mayoría donde el Rio tiene solo 70 cmts y se puede caminar hasta la mitad del mismo casi, frente al camping municipal, en el roncador, la desembocadura del A° Ramón, hay muchísimas piedras afuera y si se observa desde el Peñón de Mbororé se ven las manchas de piedras producto de la bajante», mencionó.

Sostuvo que en Panambi «tenemos unos 7 pozos perforados, vertientes recuperadas y en la línea de Panambí, un tanque elevado y la planta potabilizadora del km 7, estas dos últimas sin problemas por suerte».

Respecto al Peñón de Mbororé y las obras que allí se efectúan dijo que «para junio- julio podría estar la primera parte del centro de interpretación que se construye en el Peñón de Mbororé, con acceso, estacionamiento para visitantes e historia incluida, importante en un hito de esta naturaleza para nuestro país».

En ese sentido dijo que solicitaron también a Vialidad provincial reforzar mejoras en Ruta 5, con muchos siniestros viales en los últimos tiempos, producto de muchos visitantes a la zona y la aparición de muchas motos mayormente, por lo que además pidieron más controles en Ruta a la Policia.