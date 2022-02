«Productores pequeños y tareferos estan en estado crítico,» dicen desde Apam

La cercanía del inicio de cosecha yerbatera y los problemas generados con la sequía e incendios avizoran un futuro cercano crítico para el sector de la producción con sus actores principales. Según Cristian Klingbeil, titular de la Asociación de productores agropecuarios de Mnes (Apam). «Vemos con preocupacion la situación de los productores, aquellos que sufrieron incendios o sequías, por más de 90 dias, hay que pensar qué harán. Muchos tienen hijos en la Facultad y la escuelas y no sabemos como lo van a afrontar. A esto, sumamos los tareferos que, claramente tendrán menos yerba que cosechar por lo que se culminará antes la zafra y ahi la interzafra será mas larga, sin nada para hacer. No hay changas en la cosecha de té, que esta paralizada, la limpieza, todo esta parado», menciono el dirigente.

En ese sentido, dijo que «los productores más chicos y tareferos son los más golpeados, por un año no tendrán manera de revertir los perjuicios, la yerba no resiste el fuego hay que volver a plantar en lugares de incendio. Ahora no hay ninguna cosecha, por lo que pedimos que el estado salga con todas las herramientas e Intendentes a hacer analisis sectoriales para ver qué hacer, conocer qué perdieron los colonos, los tareferos, como ayudarlos porque quiérase o no, en blanco o en negro, estas producciones dan mucha mano de obra, que ahora quedará ociosa», indicó.

Incluso fue más allá al precisar que «creemos que transcurrido el año, la situacion se va a agravar más», sostuvo Klingbeil