Programa de re educación para hombres violentos proponen implementar

Abordar la programática de la violencia en todas sus aristas es una necesidad imperiosa. No solo pasa por separar al violento-que generalmente está en el contexto familiar- sino tratarlo. Es el desafío que asumió un grupo de profesionales , vinculadas a la Municipalidad de Oberá.

«Estamos implementando un programa integral de tratamiento para varones violentos y con conductas agresivas, se creó desde cero en Oberá, lo hicimos con otra trabajadora psicóloga y una trabajadora social y lo preparamos porque estamos en contacto permanente con esta problemática», comentó la psicóloga Alejandra Montero, que además es jefa del departamento de niñez, familia y mujer de la Municipalidad local.

Dijo que «si dividimos la problemática en un 5o y 50, vemos que la mujer recibe generalmente asistencia, tiene programas de ayuda y contención que es muy necesario, pero tambien vimos que el varón sólo es castigado, podria ir detenido, podria ser excluido, pero no aprende, no se trata y luego repite la conducta. Asi fue que armamos este programa que no encontramos antecedente a nivel provincial, para trabajar con los violentos».

Explicó que «la idea es terapia de grupo, para que pueda tomar conciencia de su error, de sus conductas equivocadas, que hay un problema, desnaturalizar esa conducta y educarse, en principio dura 3meses. Porque sabemos que no acuden de manera voluntaria, por lo que es fundamental que alguien lo incentive, incluso la justicia. Por eso pusimos 3 grupos, para mayores de 18 años, donde sus familiares observan ya alguna conducta violenta y pueden recomendarle venir, los que vengan por voluntad propia-que si bien es raro se puede dar-y los que son mayores de 18 traídos por la justicia cuando ya tuvieron una situación repudiable».

«Nuestro trabajo será desnaturalizar esa situación y re educarlos, no es suficiente 3 meses seguro pero les permitirá tomar conciencia. Luego vendrá una segunda etapa de continuar ya por voluntad propia, alli debe aparecer la intención de cambio».

Sin embargo, el programa no es gratuito «Es una iniciativa privada, aún no tenemos acuerdo con entidad pública para llevar adelante este proyecto, ojalá se pueda lograr apoyo económico. Si podemos, dar una evaluación a la justicia de la situación del involucrado, en el caso de que ya esté judicializado, pero por lo demas, deberá ser pago la implementacion del programa», sostuvo.