Proyectan colocación de nuevo alumbrado interno en el Barrio Yerbal Viejo

El Consorcio del Barrio Yerbal Viejo realizó una reunión este lunes 10 donde la Comisión junto a sus asesoras legales, avanzaron en varios temas que consideran de urgente resolución. En principio se trató el tema del alumbrado nuevo en los pasillos y patios internos. Al respecto el Presidente del consorcio Damián Pereyra, señaló a Meridiano 55 que tienen un proyecto con la Cooperativa Eléctrica para realizar el alumbrado interno nuevo con un presupuesto y financiación de la CELO, “esto sería en 18 meses con una cuota que rondaría los $450. Esto por cada uno de las familias del barrio y ese importe vendría en la boleta del servicio eléctrico. La condición es que necesitamos juntar la aprobación del 51% de los vecinos. A partir de mañana vamos a empezar a trabajar casa por casa para lograr esto. Necesitamos que se firmen las conformidades de que se aprueba el proyecto y consintiendo de que se le cobre con la boleta de energía lo que va a costar el alumbrado”, comentó.

Pereyra adelantó que los vecinos con los que pudo dialogar estaban de acuerdo considerando lo peligrosa que se pone la zona cuando no hay luz, “hay que considerar que el alumbrado que está no funciona y no se están reparando ya que tienen más de 20 años. Están deteriorados y no se les hizo mantenimiento salvo algún cambio de lámparas. Desde la Cooperativa se hizo un estudio y determinaron que este alumbrado es obsoleto y no vale la pena repararlo ya que nos llevaría casi el mismo presupuesto que hacerlo nuevo”.

Otra cuestión a tener en cuenta es la peligrosidad de un cableado viejo, con añadiduras, inclusive algún vecino que está enganchado a ese alumbrado, lo que representa un riesgo para todos. El titular del consorcio, indicó que la intención es generar proyectos para el bien común, “los que viven en un primer o un segundo piso por la noche necesitan la iluminación para subir o bajar por las escaleras. Además, el peligro que conlleva estar a oscuras. Estamos rodeados de barrios conflictivos y somos un barrio de paso, todo el tiempo está cruzando gente que no vive acá. Con mejor alumbrado será más seguro tanto para nosotros como para los que circulan por el barrio”, explicó.

Otro de los puntos que se trataron en la reunión fue considerar la forma de cobrar las expensas. Pereyra indicó que anteriormente tenían un convenio con la CELO para que los vecinos puedan pagar las expensas con las boletas de servicios, pero al no tener las adhesiones necesarias el convenio quedó sin efecto, por lo que la tarea ahora será intentar reflotarlo, “tenemos un 40% de vecinos que paga las expensas que son unos $200 y el barrio es grande para mantenerlo. Tenemos que hacernos cargo de la limpieza, del mantenimiento y alumbrado. Es imposible con lo que se recauda. Los vecinos tendrán que dar conformidad para que se incluya las expensas en la boleta de la CELO. Eso facilita al vecino y al consorcio, ya que lo que la Cooperativa va recaudando, lo deposita a una cuenta del Consorcio para que se administre en las distintas tareas que hay que hacer”.

Si los vecinos se niegan a pagar expensas nos veremos obligados a realizar las intimaciones legales. Es una obligación que tenemos por reglamento todos los vecinos para el mantenimiento de los espacios comunes, afirmó el Presidente del Consorcio.

Además, en la reunión se planteó que deben recuperar los espacios comunes que algunos vecinos de la planta baja se apropiaron, “hay algunos que cerraron sectores grandes y los necesitamos para hacer nuevos estacionamientos dentro del barrio. Otro de los problemas que tenemos es que los medidores de luz de cada edificio están en la parte de atrás de los departamentos de la planta baja. Como la mayoría cerró esos espacios comunes, no hay acceso para los empleados de la Cooperativa que toman el estado, ni siquiera los propietarios de los departamentos del primer o segundo piso. Si hay algún inconveniente y necesitan acceder al medidor, tienen que pedir permiso. Si el vecino de planta baja no está los demás tienen que esperar a que regrese. Será un tema a tratar con nuestras asesoras legales para lograr que los vecinos de planta baja permitan la accesibilidad a esos sectores”, comentó Pereyra.