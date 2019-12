Que hacer para cobrar el bono extraordinario de ANSes?

Desde la Udai Oberá de ANSeS aclararon que no se debe realizar ningún trámite extra para percibir el bono extraordinario que el Gobierno Nacional decidió otorgar en el marco de la política de solidaridad social y de apoyo a los sectores de menores ingresos para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que cobrarán a partir del 27 de diciembre.

El encargado de la Udai de Oberá Miguel Rendón, aclaró que ANSeS realiza un cruzamiento desde su base de datos por lo que aquellos beneficiarios comprendidos en este beneficio tendrán depositados esos haberes en la cuenta bancaria correspondiente donde perciben normalmente sus asignaciones o jubilaciones.

La medida, apunta a sostener a los segmentos más vulnerables y golpeados por la crisis económica y social que atraviesa la Argentina, implicará el pago de $2.000 para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo y de hasta $5.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

Sobre la atención en la Udai, Rendón señaló que tienen una afluencia diaria de 500 personas que se atienden en 3 turnos simultáneos, aunque consideró que son pocos empleados para la cantidad de personas que asisten diariamente, “somos pocos los empleados que estamos trabajando y poniendo el hombro todos parejo. A pesar de todo siempre se trata de atender todo lo que se puede. Tratamos de hacer siempre lo mejor para los beneficiarios, que sean atendidos de la mejor forma. Pero también, ellos tienen que colaborar en tratar de sacar turno”.

Por otra parte, el funcionario de ANSeS indicó que las personas deben tener en cuenta al sacar el turno que tipo de trámite desean realizar, “viene por ejemplo una persona que saca un turno para asignaciones familiares, pero resulta que quiere iniciar una pensión y ese turno no nos sirve porque el sistema está preparado y no habilita la caratulación del trámite de pensión si el turno no fue emitido para eso. No es una cuestión de falta de voluntad del empleado, los sistemas están preparados para eso, para que no haya fraudes por lo que hay mucho control sobre ese tema”, explicó.