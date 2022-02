Quejas por calles que se arreglan y con las lluvias quedan peor

Vecinos de calle Río de la Plata-cercana al Instituto Concordia- se quejaron ante este diario, por obras inconclusas que hacen a empedrado y que si bien se comenzaron hace un tiempo aún no les permite salir o entrar a sus casas y que incluso, se agravaron con las últimas lluvias. Además señalaron «estaba previsto el empedrado y ahora dicen que porque el Intendente vive ahi no quieren hacer para que no haya malinterpretaciones de beneficios». Sin embargo; desde el municipio se aclaró están «en plena tarea» y descartaron de plano esa suposición.

Desnivel en casas

«La obra no es del año pasado es de estos momentos»; dijo Santiago Polischuk, Secretario de Obras Públicas.

«Dentro del plan de trabajo (el cuál se programa con tiempo y con fondos exactos), se programó Olegario Víctor Andrade 3 cuadras; que era muy pedida en la comisión vecinal por ser una bajada pronunciada y de gran desgaste. Dentro de la parte técnica continuamos de la misma forma que se hizo con las paralelas Jose Hernandez y Estanislao del campo, todas obras de estos años», dijo Polischuk que además añadió «también contempla 2 cuadras de la calle Río de la Plata hasta la Piedrabuena y conforma una salida rápida» .

Indicó que «la obra se inició hace 3 semanas y tuvo muy buen avance de obra ya que no llovió y prácticamente falta poco para terminar 5 cuadras en menos de 3 semanas» .

«La parte de la Río de la plata hasta José Hernández quedó para la próxima etapa del plan de obras y que ya se le avisó a los vecinos, pero como todas las obras dentro del replanteo y nivelación, se analiza la zona y calles aledañas, para ver que los niveles y anchos de calle sean los correctos ya que muchos vecinos invaden calle o hay planchas de piedras etc. «

«Sucede-dijo- que muchos vecinos al ver las estacas y la corrección de la cuadra mejorada-porque se ensanchó a la medida de plano oficial 2 metros más- pensaron que se les iba hacer cordón cuneta (pasa muchas veces porque todos quieren que se sigan extendiendo las obras pero para eso se trabaja en un plan y presupuesto diferente).

Con respecto a la queja de casas que quedan debajo de la calle dijo que «como es un cerro siempre se tiene casas arriba y casas que quedan abajo, a medida que continúa la bajada, y en esa cuadra las casas que están continuando la pendiente están más de 2 metros por debajo de la calle (la cual no se puede bajar más de lo necesario según Topógrafo). Esto sucede siempre que no piden nivel de calle al construir sus viviendas o cuando le pasan el valor que cobra un particular para rellenar un terreno y cuando se hace empedrado o asfalto se debe continuar con las medidas oficiales y no coinciden con sus viviendas», apuntó.

«La obra esta en progreso, había 1 badén el cual estaba programado para este lunes arreglar, al llover el domingo le entró algo de agua, pero hoy (martes) se sigue mejorando y ya se le mejoró el ingreso», precisó. Igualmente, ese tramo no está previsto con cordón.

Finalmente aclaró que «prácticamente todo lo que está hecho en ese barrio es de estos años, ya que años anteriores poco y nada se efectuó».