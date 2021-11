Racing es el nuevo líder del Apertura de la LROF

Varios equipos pelean por los primeros puestos del Torneo Apertura 2021, y eso quedó demostrado con el cambio de posiciones tras jugarse este sábado la 7a fecha. El equipo de Villa Svea sumó una nueva victoria y el Decano obereño le dio una mano al bajar al Rojo del Tiro Federal que estaba en lo más alto.

El primer partido de la tarde de este sábado fue el cruce entre Racing de Villa Svea y Atlético Alem, en el Juan Prats Ribas. Allí, la Academia logró una importante victoria por 3 a 0 con goles de Joel Dornell, Rodolfo Cuba y Alex Cáceres. Este resultado lo impulsó a la primera posición de la tabla, aunque debía esperar los resultados de otros dos partidos, Atlético Oberá vs. Olimpia/San Antonio y Atl. Aristóbulo del Valle vs. Ex Alumnos 185.

Y es que el que llegaba a esta fecha como puntero, Olimpia/San Antonio, visitaba al Decano Obereño con el claro objetivo de mantenerse en lo alto. Sin embargo, se encontró con un duro rival que le jugó de igual a igual y generó varias chances de gol en un partido de ida y vuelta. Fue en el segundo tiempo que Thiago Krieger mete un cabezazo, desviando un centro, y convirtiendo el único gol de la tarde en el Alfonso Feversani. Al mismo tiempo, Atlético Iguazú recibió a River de Villa Bonita, logrando un buen resultado al vencer a los de la Villa por 3 a 1.

Por la noche se debían disputar dos partidos, pero San Martín no llegó para enfrentar a AEMO en el Rodolfo Lobo Fisher de Oberá. Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá resolver, aunque todo indica que el «municipal» se quedará con los puntos. En tanto, en el Complejo Deportivo de Aristóbulo del Valle, Atlético A. del Valle recibió a Ex Alumnos 185. Ambos equipos están en la pelea por los primeros puestos, lo que prometía un buen partido. Pero el local logró imponerse por 3 a 0, con goles de Terezchuk. Tarno y De Lima, resultado que le sirvió para ponerse a tiro de los de arriba. Con estos resultados, Racing quedó como único puntero del torneo que lleva el nombre de uno de los fundadores del club obereño.

Pendientes

Este lunes 22, aprovechando el feriado, se juegan varios de los partidos pendientes (por reglamento no se pueden adeudar partidos antes de jugarse las dos últimas fechas). Lunes 22/11

19 hs, Cuarta y 21 hs. Primera: Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atlético Iguazú – Complejo A. del Valle

17 hs.(solo Primera) Olimpia/San Antonio vs. Ex Alumnos 185 – Estadio Juan G. Cáceres

17 hs. (solo Primera) Racing vs. River de Villa Bonita (45 m.)– Estadio Juan Prats Ribas

Atlético Oberá vs. AEMO (45 m.) – Estadio Alfonso Feversani