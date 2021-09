Reparan sistema de agua de la Escuela n° 448

Después de varios meses con problemas para dictar clases aún en burbujas, la Escuela 448 retomó su ritmo de clases en pandemia, con un sistema de agua potable inconcluso, pero en refacciones.

La Dirección de arquitectura de la provincia está trabajando en separar la conexión de agua del Nivel inicial del resto de la escuela, ya que allí estaría el problema. Según la Directora de la entidad, Raquel Dallabrida «se está trabajando y estamos dando clases en burbujas con agua que nos provee la Celo, pero se está trabajando, lo que hace una semana no podíamos hacer porque no funcionaban los sanitarios ni teníamos agua para la higiene», explicó.

De esta manera, continúan trabajando con las clases una semana si y otra no. «El aprendizaje es mas lento sin dudas, pero hacemos lo que podemos, nuestra población escolar es de alumnos de escasos recursos que no tienen conectividad ni celulares, por lo que les damos las tareas para que realicen en sus casas la semana que no asisten, pero sabemos que no es lo ideal», añadió.