Repunte de positivos COVID 19 en Oberá

«Se han detectado mas casos positivos luego de un tiempito con cero casos, ahora tenemos un paciente internado en UTI y otro en intermedia, ambos no vacunados. De todas formas no es raro este aumento, porque lo esperábamos, hay muchas actividades sociales habilitadas y el virus no se fue, pero la clave sigue siendo la vacunación», dijo el Director del Samic, Héctor González, consultado respecto a nuevos casos de Covid en los últimos dias.

Sostuvo que «comenzamos con internados de vuelta, hubo un fallecimiento hace unos dias de una persona con comorbilidades pero la clave está en vacunarse, se ha comprobado que esta netamente relacionada el desarrollo de la enfermedad grave con estar no vacunado. No es que no te infectes, si estas vacunado podes infectarte igual pero impide que desarrolles la enfermedad de forma grave, la afectación es leve y a corto plazo», manifestó el galeno.

Precisó además que «no hay que relajarse, tenemos que seguir sin compartir objetos personales, uso de barbijos, no bajar la guardia». En cuanto al sector de hisopados dijo que ya no está mas en el complejo, los hisopados se hacen de 7,30 a 11,30 al costado del hospital nuevo, donde ahora está el centro de testeo.

Respecto a las razones de porqué mucha gente no se vacuna dijo que «la no vacunación es multifactorial, se desinforman con comentarios en redes o se dejan influenciar por costumbres religiosas o por otras razones, mas del 90% de internados graves han sido no vacunados, eso es real y es lo que se debe tener en cuenta al momento de decidir vacunarse o no», expresó.

Vacunación COVID 19, lugares y horarios

De 3 a 11 años, 1ra y 2da dosis de Sinopharm.

De 12 a 17 años 1ra y 2da Dosis Moderna o Pfizer.

Mayores de 18 a más:

1ra y 2da dosis de Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca.

Refuerzo o 3ra dosis.

Horarios: Vacunatorio de Zona de Salud de 7,30 a 12,30 hs y de 13,30 a 16 hs

Consultorio Móvil (frente a Comercial Néstor) de 8 a 13 hs y de 16 a 20 hs.