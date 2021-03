Los próximos días jueves 1 y viernes 2 de abril no habrá servicios públicos, dado a que se recuerdan días Santos para la feligresía católica. Debido a ello, para esta semana se planificó la recolección para este lunes (como normalmente sucede), miércoles e inclusive sábado por la mañana. Solicitamos a los vecinos tomar los recaudos necesarios para no sacar a los cestos, la basura, en días de No recolección.