Reunión de la Comisión de Transporte de Oberá para destrabar el paro de colectivos

Convocada por el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodán, este viernes 12 se realizó una reunión de la Comisión de Transporte Municipal para tratar la situación actual del transporte urbano de pasajeros en Oberá.

Participaron de la reunión representantes del Poder Ejecutivo, el Director de Inspección General y Tránsito Guillermo Correa, los Concejales, Defensora del Pueblo Patricia Nittmann, integrantes de la Comisión de Transporte y desde la Empresa Concesionaria del Servicio su titular Ernesto Kubski, Servando Sarratea y el Contador Rubén Obermann.

Marrodán señaló que la reunión se convocó por la preocupación que significa el hecho de que no haya servicio de transporte urbano de pasajeros en Oberá, “la idea es escuchar a las partes buscando la forma de seguir para adelante, saber quién puede gestionar y como está la situación real de la Empresa, de los subsidios, para encontrar la solución para que el vecino pueda seguir usando el servicio lo antes posible. Desde el Concejo Deliberante veremos la manera de gestionar para que estos subsidios lleguen a las cuentas de la Empresa y que puedan cumplir con los sueldos”.

Por su parte el Director de Inspección General y Tránsito de la Municipalidad Guillermo Correa, indicó que desde la Empresa Capital del Monte señalaron que para llegar a soluciones dependen en un 100% de los subsidios, “se gestionarán los subsidios y una vez que lleguen se comenzará a trabajar para que esta situación no se repita. Ojalá que se pueda solucionar en el día de hoy, si sale el pago de subsidios a la media hora estaría rehabilitado el servicio de transporte urbano así que vamos a trabajar en eso ahora”, manifestó Correa.

Desde la Empresa Capital del Monte, el Contador Rubén Obermann explicó que se presentó a la Comisión la documentación de los importes de los subsidios que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial les están debiendo por servicios prestados por lo que hoy no pueden hacer frente al pago de los sueldos que están reclamando los empleados. “Lo que se está debiendo el sueldo de enero que por ley venció el 5 de febrero. Hoy es 12 por lo que hace una semana no se pagó, la empresa no tiene deudas más atrasadas que esas. No es solamente un tema de esperar los subsidios, le presentamos hoy datos de los incrementos de los costos de los insumos y Oberá tiene un atraso de un cien por cien de atraso en el precio de las tarifas. Nosotros venimos con un cuadro tarifario de agosto del año 2019, la última vez que el Concejo Deliberante autorizó un aumento de $2 fue en agosto del 2019 y hoy le demostramos a los integrantes de la Comisión que los insumos aumentaron por ejemplo los combustibles en un 80%, los neumáticos en un 100%, los sueldos en un 58%. Todo eso nos da un combo que así como estamos en este momento es imposible seguir prestando el servicio”, dijo Obermann