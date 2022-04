Reunión de Trabajadores Rurales

Convocado por la agrupación Tareferos Unidos por la Acción, este sábado 15 habrá una reunión de los trabajadores rurales en la Plaza Mbororé, Barrio 180 Viviendas de Oberá. Según el titular del grupo, Ricardo Dos Santos, la idea es asesorar a los integrantes del sector para que puedan acceder a los beneficios que otorga tanto la provincia, como la nación. «La convocatoria es para explicar a los compañeros la necesidad de trabajar en blanco, para poder acceder a los beneficios que hay. Para que tengan en cuenta que si están trabajando en negro no van a poder tener esos beneficios. Pedirles que se registren y no queden afuera de los módulos alimentarios, el subsidio interzafra, entre otros» indicó.

La convocatoria, aclaró Dos Santos, es abierta a todos los trabajadores rurales. «También hay otros beneficios que se están gestionando. Hay muchos tareferos que no tienen ningún tipo de ayuda, pero es porque no están en el padrón. Sabemos que algunos tienen miedo de perder algún plan social, pero los más importantes son compatibles. Sobre todo apuntamos a los verdaderos tareferos para que conozcan lo que les corresponde. Es un sector castigado, que sufre mucho, que está desamparada. Vamos a estar desde las 8.30. No queremos hacer ninguna movilización, sino explicarles la situación y que puedan acceder a estos beneficios» remarcó Dos Santos.