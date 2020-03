Salud Pública continúa con las tareas de lucha contra el dengue

El Director de Zona Centro Uruguay de Salud Horacio Mielniczuk señaló en diálogo con el programa El Aire de la Mañana que se continúa normalmente con el trabajo de prevención de las enfermedades vectoriales, “fundamentalmente estamos garantizando primero el bloqueo a partir del momento en donde aparecen casos febriles dudosos, va a la ficha epidemiológica y una persona del SAMIC se comunica con la Municipalidad que hacen el bloqueo en su parte y nuestros promotores también recorren las 9 cuadras a la redonda. Ese es el trabajo que estamos haciendo cuando tenemos un caso febril dudoso y a su vez seguimos como lo hicimos siempre con la campaña de concientización de que el vecino cuide su terreno, saque las malezas, que haga el descacharrizado”, además destacó que se realiza un trabajo coordinado con la Municipalidad para que junte el descacharrizado que hace el vecino.

“Tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer y en salud pública la gente tiene que tener la garantía de que en los casos en los que nos llegan las denuncias, los bloqueos los estamos haciendo. También fuimos ajustando en los últimos tiempos las denuncias epidemiológicas de la parte privada que es fundamental que nos hagan llegar para que podamos garantizar el bloqueo”, manifestó.

Mielniczuk resaltó las tareas que realizan los agentes de salud en los barrios y observó la importancia de la concientización de la lucha contra las enfermedades vectoriales para erradicar estas enfermedades, “en estos días que tuvimos el feriado largo, los promotores de salud siguieron trabajando, ya que en esto no podemos parar. Con los casos febriles se siguió haciendo el bloqueo y durante este fin de semana vamos a continuar con este trabajo. Vamos a reforzar también la promoción, estamos tratando de concientizar cada vez más a la población para que no se siga diseminando el virus del dengue, con folletería en la salida de los distintos bancos, con promotores en las estaciones de servicio, a la salida de las iglesias, tratando de que a la gente les llegue la información y es fundamental también que la gente haga caso a la información que se le brinda. Nosotros podemos hacer todo lo que está a nuestro alcance, tanto desde el Municipio como desde Salud Pública o las fuerzas vivas que participaron en esta campaña, pero si el vecino no toma conciencia que después de una lluvia tiene que ir a quitar los reservorios de agua, desde una tapita de gaseosa que sirve para 21 larvas del mosquito que son los transmisores de esta enfermedad. Más que nada es un llamado a la conciencia de la población fundamentalmente”.