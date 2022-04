Sand: «Tenemos que limitar plantaciones de especies exóticas y prohibir el apeo de monte nativo»

En el Dia de la Tierra y desde el sector productivo, el dirigente Hugo Sand sostuvo que es necesario terminar ya con los apeos, ante el «disturbio climático» que impera y asi como el Inym tuvo la valentia de limitar las plantaciones de yerba mate también limitar las plantaciones de especies exóticas.

«Lo dije en Casa de gobierno al Gobernador y lo sostengo, porque hace 25 años que existe la ley nacional 25080 que provee subsidios a los forestadores, muchos plantamos pino y eucaliptos con esta ley y en ese momento nos decian que tendriamos asegurada nuestra jubilación y hoy vemos que no es asi, ya que por una hectárea se puede producir unos 500 mil kgs de madera, depende de si hubo raleo o no. O sea, hoy pagan un peso el kg, por 500 kgs parece mucho, pero si lo dividimos por 20 años son 25 mil pesos por año lo que nos da 68,69 una ha de pino, o sea no es rentable. Y sin embargo, reemplazamos esto por madera nativa».

Continuó preguntando «¿porqué conecto esto con el cambio climatico? porque necesitamos una gran sombrilla sobre nuestros cultivos, o sea árboles, que se están sacando cada vez más . El monocultivo es negativo y tenemos la posibilidad de que la yerba se adapte a un sistema agroecologico, igual que el té, pero las máquinas cosechadoras que se ocupan actualmente requiere que no haya árboles, entonces los tumbamos. Producimos 3 veces mas madera de lo que consumimos, pero sacamos y la mandamos a otro lado», indicó.

Sostuvo que «soy consciente que tenemos el rechazo de la asociación de forestales autoconvocados, pero también sé que ellos reciben subsidios para esta actividad, fondos que pagamos todos. La chacra debe ser un brazo extendido del monte, tiene que haber un equilibrio, que hoy está roto», apuntó.