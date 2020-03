Se acondiciona el Ian Barney II como hospital de campaña

En el marco de las medidas de prevención ante la posible circulación del covid19 en la provincia, las localidades ensayan acciones de preparación para hacer frente a la situación. En ese sentido el comité de crisis de Oberá, define espacios para acondicionar y contener a los afectados en distintos niveles, como así también a los diferentes actores de contacto directo, como ser los trabajadores de la salud.

“Se está preparando todo, en conjunto con el comité de crisis. La municipalidad está poniendo los elementos materiales, el diseño de todo el procedimiento es de Salud Pública. Se trata de estar preparados ante la eventualidad, existe un protocolo y si bien no hay circulación del virus en la provincia, no hay casos detectados, hay que estar con el escenario preparado para que no nos agarre desprevenidos” señaló el Secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Rafael Marquez Da Silva..

Los operarios municipales hicieron 200 camas de madera, que fueron trasladadas al Complejo Deportivo Ian Barney II, lugar elegido para uno de los niveles de contención del enfermo. La disposición y adecuación de los diferentes niveles los define la gente de Salud. “Este lugar sería para los pacientes que no están tan graves, pero que necesitan internación. Es una de muchas otras medidas que se están tomando, primero será la contención en el Hospital Samic, luego el complejo. Cuando esté desbordado el hospital, se llevarán los casos menos grave al complejo, serían las personas que no necesiten respirador. Los profesionales de Salud Pública están al frente, previendo todo” indicó el funcionario.

Por su parte el intendente aclaró que el personal de salud que trabaje en la emergencia, no volverá a su domicilio, por lo que también se definirá un lugar donde puedan descansar y alojarse durante la duración de la misma.