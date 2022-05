Se aprobó la creación del Programa Municipal de Accesibilidad Total

El Concejo Deliberante aprobó una Ordenanza que dispone la construcción de rampas, como así también la adecuación de las existentes, en todas las esquinas de la ciudad, en los accesos de entidades bancarias, edificios públicos y locales comerciales que garanticen la “Accesibilidad” a todas las personas con movilidad reducida y capacidades diferentes.

El Dictamen de la Comisión Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente indica que es indispensable que la entrada de los comercios, esquinas de la ciudad y entidades bancarias, sean accesibles o que dispongan como alternativa otra entrada que cumpla con los requisitos de accesibilidad. Dentro de los aspectos esenciales de la accesibilidad se encuentran las rampas de acceso para personas con movilidad reducida. El presente proyecto se encuentra respaldado tanto por nuestra Constitución Nacional como por la Ley N°24.314 a la cual nuestra Provincia está adherida. Cabe aclarar que el 18 de abril del 2022 se publicó en el Boletín Oficial el decreto N°187 donde se crea el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas Con Discapacidad (FONADIS), destinado al financiamiento de Programas y Proyectos a favor de las personas con discapacidad.

Al respecto el Concejal Marcelo Gazzo explicó que lo que se pretende con la Accesibilidad Total es que los locales comerciales y los bancos, tengan directamente rampas de acceso, “ya hay una norma, una Ley Nacional a la cual la Provincia se adhirió, entonces le pedimos al Ejecutivo que en Oberá podamos adherir a esa Ley. Lo que se pretende es que aquellas personas que tengan movilidad reducida tengan la posibilidad de entrar a todo lo que tiene que ver con locales comerciales, bancos y clubes. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que en aquellos casos en los que hay edificios existentes, ellos le brinden el tiempo necesario para adecuarse a la norma”.

El edil señaló que hace muchos años que no se ha trabajado sobre el tema, “ahora desde el Ejecutivo comenzaron a trabajar en la parte del microcentro. Pero nosotros decimos que Oberá no es sólo el microcentro, tenemos que trabajar en el resto de la Ciudad. Transitando los barrios y algunas esquinas nos damos cuenta que tienen una vereda en buenas condiciones, que tienen senda peatonal, pero no tienen rampas de acceso. Eso es lo que pretendemos, que esto que está pensado para el centro se extienda a toda la ciudad”, manifestó Gazzo.