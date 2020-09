Se destrabó conflicto municipales

En el quinto día de reclamo los empleados municipales llegaron a un acuerdo con el ejecutivo y retoman las actividades. El 15 % de aumento al básico y 5 mil pesos para todos fue la oferta aceptada. «Más 40 pases a planta en octubre y 10 planes a contrato entre enero y febrero 2021. Aparte garantizamos que no se tomará ninguna medida disciplinaria contra los empleados que llevaron a cabo la medida de fuerza» explicó Matias Frick, Director de Asuntos Jurídicos a Meridiano55.

«Lamentable lo ocurrido, a nadie le gusta tener que reclamar. Pero tuvimos que tomar esas medidas para que el intendente entienda la necesidad, lo que están pasando los trabajadores. Esto no fue en contra de nadie, fue por no haber sido escuchados. Pedimos perdón a la misma sociedad a quienes molestamos. En relación a la propuesta de ayer se adelantó el pase a planta. Hoy les explicamos bien a los empleados, no cambió en relación a ayer, pero el diálogo queda abierto, porque pedimos 5 mil pesos más» detalló Victor Paredes, delegado de ATE.

Se normalizan los Servicios Públicos

Esta tarde comenzarán con el servicio de recolección de residuos y limpieza en la ciudad. El trabajo se realizará hoy en la zona céntrica y algunos barrios periféricos. Se puso a disposición 15 camiones para iniciar el trabajo.

En tanto que, el servicio de Agua Potable se pondrá en funcionamiento también en el mismo horario, haciendo llegar el agua a los barrios faltantes.

Los trabajadores de barrido (grupo fin de semana) de parques y paseos trabajarán con normalidad.

Solicitamos la colaboración de los vecinos, ya que el trabajo demandará de 2 a 3 días para la limpieza total de la ciudad, continuando con normalidad durante la semana que viene.