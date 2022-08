Se entregaron carnets de IPS a productores yerbateros

Unos 102 productores yerbateros de la zona centro, recibieron este lunes los carnets de afiliados al IPS a efectos de contar con cobertura médica. La entrega se efectuó en el Cine Teatro Oberá, con la presencia del Vicegobernador Carlos Arce, el Titular del Instituto de previsión social Lisandro Benmaor y el titular del Inym, Juan Szychowski, ademas del Intendente Pablo Hassan y autoridades locales.

Según Benmaor «ya entregamos en la provincia unos 1850 carnets a productores, esto es una reparación histórica para tantas familias misioneras, productores yerbateros, en principio trabajadores que generan hasta 25 mil kgs anuales o 5 has, pero queremos llegar a todos los demás. No tiene carencia y es para todo el grupo familiar, para ser atendidos en hospitales publicos o privados. Rentas generales subsidia esto junto al Inym, o sea que el Ips y afiliados no ponen un centavo, solo gerenciamos», destacó.

Subrayó que esto no lo tiene ninguna otra provincia, «por lo que nos pone muy felices estar a la vanguardia en salud, en este caso», mencionó.