Se evalúa cierre, en vez de Desfile inicial de la Fiesta del Inmigrante

La 41° edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante ya se palpita. A realizarse del 30de septiembre al 10 de octubre, la organización está en marcha. La Subcomisión Juvenil de Colectividades trabaja en varias aristas, al tiempo que analizan la realización de un Desfile cierre de la edición 2021, en vez del Desfile apertura como tradicionalmente se hace.

«Somos 28 integrantes de la Subcomisión que representamos a cada una de las colectividades que existen dentro del Parque, generalmente, nos dedicamos a la ornamentación del parque o del desfile, siempre estamos pensando que hacer, incluo antes de la Fiesta», señaló Antonello Rosa, Vicepresidente de la Subcomisión Juvenil.

Sin embargo, mencionó que como tarea central, la misión que tienen es la preparación y organización del Desfile inaugural, que este año no sale por protocolo, debido a que mucha gente se aglomera para participar o ver el mismo. No obstante, están evaluando hacerlo a la inversa, como cierre de Fiesta, ya que allí la desconcentración sería para ir a sus casas y no dentro del Parque.

«El inicio será solamente con las Reinas yendo al Parque, porque tenemos que evitar aglomeramiento, porque seguimos en pandemia y tratamos de darle seguridad a participantes como público en general. Las colectividades han dado la idea del cierre y se está evaluando», precisó.

Dijo que se sienten muy cómodos trabajando ya que se cuenta con la experiencia de los adultos mayores de las colectividades y la creatividad y empuje de los jóvenes. «Tenemos un equipo de trabajo muy lindo, en general, con la Federación, siempre está el cruce de opiniones, por allí queremos innovar en algunas cosas y los adultos nos marcan lo que es tradicional», mencionó.

Trabajan ademas en nuevos senderos, mejoramiento de espacios en sectores internos «junto al sector de parquización, estamos mejorando lo que podemos», sostuvo