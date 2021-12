Se realiza Asamblea de Delegados de la Celo. Opositores piden que no se apruebe el balance

Este viernes 10, desde las 19, en el Salón San Basilio Magno de la ciudad se realizará la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, Celo.

Con mayoría de delgados, el oficialismo definió quiénes integrarán el nuevo Consejo de Administración. “Vamos, por primera vez en la historia, a incorporar una mujer, lo que se va a concretar porque es lista única. Como candidata a Síndica Titular, una integrante de la oposición. Es Nilda Dengler de la Lista Celeste. Es una prueba más de que no nos afecta quien sea, lo importante es que se pueda ampliar el espacio” explicó el actual presidente, Pedro Andersson.

Dengler (CPN) de gran trayectoria y reconocimiento en el medio, ya habría acordado su designación. “Es una persona con mucha experiencia con participación en otras cooperativas, como Copetegla de Guaraní, Miscoopgas, colaboradora de Federación de Colectividades, Asociación de Bomberos Voluntarios, Colectividad Alemana, entre otras. “De suplente quedará el mismo, Carlos Syniuk. Como delegados titulares quedan Koki (Jorge) Duarte, Hipólito Cardozo y se incorpora Juan Antolich en remplazo de Swiresezez. Suplentes un delegado de Panambí, Julio Ledesma y Luis Schwanke del distrito 7. El lunes (13) se juntará nuevamente el Consejo a despedir a los que se van y a elegir las nuevas autoridades” señaló el presidente, quien continuaría como tal.

Movilización y crítica

Un grupo de socios, integrantes del espacio opositor, encabezados por Nestor Mattos, ex Consejero, se manifestaron frente a la Celo afirmando que la deuda que tiene la cooperativa es mayor a la que figura en el balance, por lo que solicitaron a los delegados de la Lista Blanca (mayoría) que no lo aprueben. “Es importante que los socios tomen conocimiento de la situación económica de la cooperativa. En el ejercicio 2021, no figuran todas las deudas, nos reconoció el Comité Ejecutivo. Hacemos un llamado a los delegados oficialistas que analicen lo que tienen en manos. Realmente es imposible de aprobar, hasta que no evidencie la verdadera situación” remarcó Mattos.