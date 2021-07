Se realizó la Audiencia Pública para tratar los Proyectos de Reglamento de Mensura y Código Fiscal Municipal

Este lunes 12, se realizó la 14° audiencia pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, para dar tratamiento a los Expedientes que tratan el Reglamento de Mensura y el Proyecto de Ordenanza aprobando Código Fiscal Municipal.

La audiencia fue presidida por el Concejal Santiago Marrodán y contó con la presencia de los Concejales Lilian Vega, Horacio Loreiro, Pablo Hassan, Gladis Bangel, María Helena Kudelko, Ernesto Fabián Vera, Mara Frontini y Marcelo Sedoff. Además estuvo presente la Defensora del Pueblo Patricia Nittmann.

En Primer término se trató el Reglamento de Mensura donde el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Misiones, la Dirección General de Catastro, representantes del Colegio de Arquitectos y la Municipalidad de Oberá desde las áreas de Catastro y Planeamiento Urbano expusieron sobre puntos que consideran los ediles deberán considerar antes de aprobar este Reglamento.

En la continuidad de la Audiencia, se trató el Proyecto de Ordenanza del Código Fiscal Municipal, donde expusieron el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Cámara Regional de Industria, Producción y Comercio, particulares vinculados al comercio, profesionales de las Ciencias Económicas y la Municipalidad desde el Área de Finanzas y Desarrollo Económico. Los expositores coincidieron en la importancia y complejidad, de un nuevo Código Fiscal y señalaron que necesita de un tratamiento consensuado y un análisis técnico detallado realizado con el acompañamiento de instituciones representativas de Oberá, por lo que solicitaron más tiempo de análisis antes de su aprobación.

El agrimensor Gustavo Weirich señaló sobre la Audiencia Pública, “los agrimensores, específicamente, venimos a contribuir hoy en la redacción de este texto de ordenanza que pretende ordenar de laguna manea el crecimiento de esta comunidad” expresó Gustavo weirich acerca de la reglamentación de mensura en nuestra ciudad, tratada también en audiencia pública el día de ayer, en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Sobre este tema tomó postura sobre la misma “Hay áreas específicas del estado provincial que tienen incumbencia en la cuestión y que por ahí el municipio no debiera avanzar ya que, todas las tareas de mensura están regladas por la Ley Provincial de Catastro por un lado. Y por otro lado el ejercicio de la profesión esta reglado por la ley de provincial de Creación del Colegio de Agrimensura. Y acá en esta ordenanza se dio participación a colegios que en realidad, tendrán la buena intención, pero que no tienen incumbencias profesionales como para hablar de la cuestión”. En este sentido contó que han participado desde hace muchos años, no obstante a esto “Se han agregado artículos que no se han debatido y que, hoy viene, el colegio profesional de la provincia con sus autoridades a expresarse al respecto y ojala se tenga en cuenta la posición de los agrimensores” sostuvo.

Otro de los profesionales que se expresó al respecto de uno de los temas de la audiencia, fue Mario Bárbaro quien expresó su disconformidad sobre el nuevo código fiscal “Así, como está, no conforma a nadie. Se trata casi de un imposición” dijo. Asimismo acerca de los artículos, luego de su análisis, se encuentran varias imprecisiones y similitudes con otro código fiscal “es una copia del código fiscal de Posadas, que sabemos, que tiene varias cosas que tienen términos legales que son muy abstractos, no son muy precisos”. En este sentido remarcó la diferencia entre tasas municipales e impuestos. Siendo el cobro de la primera por el municipio a cambio de una prestación o beneficio; la segunda un cobro a nivel provincial “en el código fiscal hace un abstracto que no define que es cada tipo de tributo y hace referencia como derecho de cobro de algo. Por ahí en algunas cosas dicen tasas y en otras no dicen nada. Entonces ya dejan abstracto y son cosas que hay que mejorar. Hay varios artículos que son polémicos, no da seguridad jurídica a las personas” insistió sobre ambigüedad de algunos artículos. “No digo que el código este todo mal, sino que hay que ordenar algunas partes y modificarlo para que conforme a todo el mundo. Así, como está, no conforma a nadie” indicó.

Al finalizar la Audiencia Pública el Presidente Santiago Marrodán, señaló que la idea fundamental fue vincular a todas las Instituciones Intermedias y a los Profesionales, invitándolos para escuchar sus propuestas y abordar estos temas con total seriedad, “este Concejo está compuesto por médicos, bomberos voluntarios, ingenieros, militantes sociales, abogados, docentes, trabajadores del sector de la energía eléctrica, agua potable y ópticos. Necesitamos realmente la opinión de todos. Por eso esta audiencia busca que seamos lo más justos. En nosotros está la convicción de hacerlo con total seriedad. Agradezco la presencia de todos hoy y sus opiniones, que serán tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones desde este Concejo”, expresó el edil.