Se reprogramaron finales del Fútbol Femenino y continúa el Torneo de Invierno Masculino

La Liga Regional Obereña de Fútbol dio a conocer programa de partidos para este fin de semana. Se reprogramaron las finales del Torneo Apertura Oficial Femenino. Mientras que avanza el Torneo de Invierno Masculino.

Las chicas juegan en cancha del Decano, donde también se presentará el elenco masculino. Así será la intensa jornada en el Alfonso Feversani:

11:00 hs final sub 15 -femenino Atlético Iguazú vs CAO

12:30 hs final reserva – femenino – Olimpia vs Ex Alumnos 185

14:00 hs CAO vs San Martín – Primera masculino

16:00 final primera – femenino CAO vs Atl. A. del Valle.

Por el Torneo de Invierno «Juan Adelino Juritsch» se jugó el postergado encuentro entre A. A. del Valle y Ex Alumnos 185, con triunfo del Exa 3 a 1.

El programa de la 8° fecha

ZONA A

Atlético Oberá vs. River de Villa Bonita (A programar)

San Martín vs. Atlético Iguazú (A programar)

ZONA B

Atlético Alem vs. AEMO – sábado 20- 19 hs. Primera

Racing vs. River de Santa Rita – domingo 21 – 15.30 hs. Primera

Libre: Atl. JC/Independiente

ZONA C

Atl. Campo Viera vs. Ex Alumnos 185- domingo 21 – 15.30 hs. Primera

Olimpia/San Antonio vs. Atl. Campo Grande- domingo 21 – 13.30 hs. Cuarta / 15.30 hs. Primera

Libre: Atl. A. del Valle.

También el domingo se juega River de Villa Bonita vs Atlético Iguazú. 13.30 hs Cuarta – 15.30 hs. Primera, por la Zona A.