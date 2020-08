Se triplicaron los casos en el Juzgado Federal

Según el titular del Juzgado Federal de Oberá, Dr. Alejandro M Gallandat Luzuriaga, en el primer semestre del año se triplicaron la cantidad de casos ingresados a la institución, a pesar de la pandemia y feria extraordinaria.

«Lamentablemente hubo un aumento exponencial de trabajo, mayormente materia penal, sobre todo en delitos de violación de cuarentena. Normalmente ingresan 300 causas por semestre, en el primer semestre del 2020, tuvimos 900 causas» detalló.

Los alcances positivos de la actual situación están relacionadas con la digitalización total de expedientes en el área civil, el papel ya casi no se ve comentó el juez. “En lo penal llevará un poco más de tiempo, es más complejo, pero las comunicaciones son mucho más rápidas. En la toma de audiencia, hay una celeridad mayor. Se dictó sentencia en el término de ocho días, algo que antes era impensado. Esto vino para quedarse, no habrá vuelta atrás, creo que aceleró algo que se venía dando. Además no veo una violación de garantías constitucionales para las partes, por ahí deberían hacerse algunos ajustes, pero no se debería volver atrás” opinó.

Los casos con estupefacientes no se incrementaron, aunque si aumentaron los casos de tráfico de cigarrillos, en su momento por la escasez como por el tema cambiario. En los primeros meses de pandemia bajaron mucho los delitos, pero después fue normalizándose, explicó.

En relación a la causa del faltante de droga secuestrada y depositada en la seccional tercera de Oberá, el juez aclaró que se está investigando. «Es grave lo ocurrido. Tratando de evitar que esa droga circule, tenemos la mala noticia de que fue distribuida en la provincia. Mayor aún la gravedad porque posiblemente estén implicados agentes de la fuerza que debería custodiarla. Hay un interés muy fuerte en llegar a una rápida dilucidación en saber qué ocurrió y evitar que vuelva a pasar. La pena de prisión va a ser efectiva, puede haber también sanciones administrativas, estamos avanzando con pie de plomo para evitar perjudicar a gente que puede ser inocente, pero con toda la fuerza que tenemos como juzgado federal» aclaró.

El magistrado reconoció la sobrepoblación de detenidos y la necesidad de otra delegación carcelaria. «Es una cuestión estructural, ocurre en todo el país y en todas las dependencias de gendarmería como de prefectura y también del ámbito provincial. Hay sobrepoblación carcelaria, se están tomando medidas, pero eso no quita que siga ocurriendo, lo que se está pidiendo de parte de la jurisdicción, es una nueva cárcel»