Se vienen las semifinales del Fútbol Obereño

La Liga Regional Obereña de Fútbol programó las semifinales de los torneos oficiales. El Apertura de Cuarta y Primera División, «Juan Prats Ribas», disputará una de los partidos el sábado y el otro el domingo. Las semifinales del Femenino, Primera División se jugarán el domingo en cancha de Atlético Oberá. Además en el estadio de A. Iguazú se dispurtaán las finales de Divisiones Inferiores, categorías pares.

Por el Juan Prats Ribas Primera, mañana, sábado 11, Olimpia San Antonio recibirá al Club A. Iguazú, desde las 17, mientras que el domingo 12 A. Aristóbulo del Valle hará lo propio ante Racing, también a las 17.

Por la Cuarta División, los dos partidos se jugarán el domingo 12, desde las 17. Por un lado Aemo ante Racing y por el otro A. Oberá ante A. iguazú.

En cancha del Decano las chicas definirán quienes pasan a la final. Al las 14, se medirán Olimpia y Racing y a las 15.30 C. A. Oberá ante Ex Alumnos 185.

Las finales de categorías pares, Divisiones Inferiores, empezarán a las 8, Iguazú vs San Antonio, cat 2010. A las 9, Campo Viera vs Aemo, 2008. A partir de las 10, Ex Alumnos 185 vs San Antonio, cat 2006 y a loas 11.15 Iguazú vs Racing en cat 2004.