Si la Justicia no dictamina lo contrario, este viernes se elige delegados distritales de la CELO

Un grupo de Socios de la CELO realizó presentación ante la Justicia de turno en Oberá, para que se suspendan las elecciones distritales previstas para este Viernes 11 de 15 a 21 hs, a través de un recurso de amparo.

Según Miguel Morales, quien presentó la solicitud «se debe a serias irregularidades que se han dado en este Consejo, entre ellas, desde el año pasado pedimos se revea la situación de un Consejero que no paga acciones, que ocupa el lugar de Secretario. Presenté un recurso de amparo solicitando la suspensión de la convocatoria a elecciones, que creemos puede resolverse antes del mediodía de este viernes,» explicó.

Por otra parte, la CELO insiste que hay mas de 27 mil socios habilitados para votar y convoca a hacerlo «atento a lo estipulado en el Estatuto Social y el Reglamento de Asambleas, el Consejo de Administración convoca a los señores asociados a Asambleas Electorales de Distritos, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de julio del 2020. Para el día 11 de junio de 2021, a las 15,00 horas, en los lugares consignados, para considerar el siguiente:

Orden del Día

Elección de Dos (2) Asociados para firmar el Acta juntamente con el Presidente de mesa.

Elección de Tres (3) Asociados para realizar el escrutinio del acto eleccionario.

Elección de Delegados Titulares y Suplentes, según el número correspondiente a cada Distrito.

DISTRITOS:

DISTRITO N° 1 – OBERA TENIS CLUB: Cant. de Delegados: 13 Titulares y 13 Suplentes – Lugar de realización: Sede Oberá Tenis Club – calle San Luis 284 – Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 2 –COLEGIO NACIONAL “AMADEO BONPLAND”: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes – Lugar de realización: Sede Colegio Nacional “Amadeo Bonpland” – Av. Sarmiento y La Pampa – Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 3 – ADMINISTRACIÓN CELO: Cant. de Delegados: 17 Titulares y 17 Suplentes- Lugar de realización: Sede Administración CELO calle Corrientes N° 345– Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 4 – ESCUELA Nº 822: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 822 – calle Atahualpa Yupanqui Nº 677– Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 5- ESCUELA N° 288: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela N° 288 – calles Roca y Paraguay – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 6 – ESCUELA Nº 819: Cant. de Delegados: 16 Titulares y 16 Suplentes- Lugar de realización: Bº 80 Viviendas – Villa Svea – Oberá (Mnes).-

DISTRITO N° 7 – ESCUELA Nº 688: Cant. de Delegados: 11 Titulares y 11 Suplentes- Lugar de realización: Sede Escuela º 688 – Bº Caballeriza – Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 8 – ESCUELA N° 305: Cant. de Delegados: 15 Titulares y 15 Suplentes- Lugar de realización. Sede Escuela N° 305 – Av. José Ingenieros N° 339 – Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 9- ESCUELA N° 530 VILLA LUTZ: Cant. de Delegados: 15 Titulares y 15 Suplentes- Lugar de realización: sede Escuela Nº 530 – calles Humahuaca y Ucrania – Villa Lutz – Oberá (Mnes).-

DISTRITO Nº 10 – CLUB PERSONAL CALO: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Sede Club Personal CALO – calle Orcadas N° 68 – Oberá (Mnes). –

DISTRITO Nº 11 – CLUB EXAUMNOS 185: Cant. de Delegados: 18 Titulares y 18 Suplentes- Lugar de realización: Club Exa.185 – Av. Yerbal Viejo y Casco Romano – Bº Villa Stemberg – Oberá (Mnes). –

DISTRITO N° 12 – ESCUELA 103: Cant. de Delegados: 6 Titulares y 6 Suplentes- Lugar de realización: Escuela 103 – Pueblo de Colonia Alberdi(Mnes). –

DISTRITO N° 13- MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN: Cant. de Delegados: 4 Titulares y 4 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de San Martín – Pueblo de San Martín (Mnes). –

DISTRITO N° 14 – BACH. POLIV. N° 6 PANAMBI: Cant. de Delegados: 11 Titulares y 11 Suplentes- Lugar de realización: sede Bach. Poliv. N° 6 – Km 8 Panambí (Mnes). –

DISTRITO N° 15- MUNICIPALIDAD DE LOS HELECHOS: Cant. de Delegados: 5 Titulares y 5 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Los Helechos – Pueblo de Los Helechos (Mnes). –

DISTRITO N° 16 – ASOC. MUTUAL “ANDRES GUACURARÍ”: Cant. de Delegados: 9 Titulares y 9 Suplentes- Lugar de Realización: Sede Asoc. Mutual “Andrés Guacurarí” – Pueblo de Guaraní (Mnes). –

DISTRITO N° 17 – MUNICIPALIDAD DE CAMPO RAMÒN: Cant. de Delegados. 10 Titulares y 10 Suplentes- Lugar de realización: Sede Municipalidad de Campo Ramón – Pueblo de Campo Ramón (Mnes).-

DISTRITO N°18 – SALÓN MUNICIPAL DE F. AMEGHINO: Cant. de Delegados: 4 Titulares y 4 Suplentes- Lugar de realización: Escuela Nº 369 – Pueblo de Florentino Ameghino (Mnes). –

DISTRITO N° 19 – ESCUELA Nº 113: Cant. de Delegados: 3 Titulares y 3 Suplentes- Lugar de realización: Escuela Nº 113 – Pueblo de Mártires(Mnes). –

DISTRITO N° 20 – C.E.P N° 39: Cant. de Delegados: 2 Titulares y 2 Suplentes- Lugar de realización: C.E.P. N° 39 – General Alvear(Mnes).-

NOTA: Los lugares de votación permanecerán abiertos y habilitados a tal fin, entre las 15:00 y las 21:00 horas del día 11 de junio de 2021.