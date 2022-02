Sigue la problemática de la falta de agua en Oberá, desde hace más de 9 años persiste el reclamo.

«Habrá que esperar que lleguen los caños de acero para colocarlos en la parte del acueducto que se rompió y que no se puede usar», dijo uno de los dirigentes de la Cooperativa Eléctrica Ltda de Oberá ante el grupo de vecinos que se congregaron en la mañana del lunes ante el edificio de la CELO para pedir explicaciones y urgir medidas de solución.

No es nueva la problemática, hace por lo menos 9 años que los vecinos exigen solución definitiva a la prestataria por el tema agua. En ese momento, quienes hoy conducen los destinos de la Cooperativa eran los que protestaban. Posteriormente, se hizo una nueva toma y ampliación de la planta potabilizadora.

Ahora, la cuestión pasa por las roturas del caño del acueducto que trae agua del Arroyo bonito. «La provincia proveerá los caños que ya se compraron y la empresa Borcom que está en Chaco y que fue la que construyó el acueducto hace 5 años, lo reparará», dijo Pedro Andersson, Presidente de la CELO a los vecinos.

Mientras tanto los cortes rotativos se suceden y los vecinos están con el oído alerta para detectar cuando comienza a cargar sus tanques domiciliariso a efectos de realizar actividades de limpieza y llenar recipientes-a veces incluso en horas de la madrugada-. Más allá de eso, la Municipalidad y el Eprac dispusieron de camiones aguateros para llevar agua a los que no reciben nada a través de la red de agua, ya sea por la altura-no hay suficiente presión y no llega el agua a los tanques-o por otras razones. La queja aqui es que los usuarios tienen que tener recipientes en terreno frente a sus casas, ya que la manguera y presión no llega a los tanques en altura.

«No todos podemos contar con dos tanquesy si llenan 4 baldes no alcanza para nada», dijo María Alcántara, vecina y socia de la CELO.

Igualmente, los pedidos a la Municipalidad con pago de boletas aumentaron en la última semana para llenar aljibes. «Son 150 mil litros más los que se distribuyeron ya en ese concepto en una semana», dijo Guillermo Solís, responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad.

El cronograma del Comité de crisis de la CELO sostuvo que : «este martes 08 se encuentra habilitado el Servicio de Agua Potable en los siguientes barrios: 180 Viviendas, Villa Svea, Barrio Krause, B. Yerbal Viejo, B. Docente y Ruptor Sarmiento.

Si las condiciones de la cisterna lo permiten, en horas de la tarde se realizará la rotación y estaremos informando.

Por otra parte, se está realizando entrega de Agua Potable a los Socios que lo soliciten al 400287, las solicitudes se agendan de 7 a 19 horas al 400287″.