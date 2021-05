Siguen aumentando internados por COVID 19 en Samic Oberá

Desde el último fin de semana largo sobretodo, los casos de COVID 19 en internación, en el Samic Oberá aumentaron notoriamente. Actualmente, existen 30 pacientes con esta patología que han requerido internación.

Si bien el parte oficial habla de 21(veintiún) nuevos el día miércoles 26, lo que hace a 146 casos activos en la ciudad de Oberá, es preocupante la ocupación de camas en Terapia intensiva

El total de internados es de 30 personas, de las cuales 13, se encuentran en aislamiento general. Con apoyo de oxígeno de alto flujo, ya que poseen comorbilidades, pero existen 17 pacientes en terapia intensiva. Con asistencia respiratoria mecánica (ARM) y el dia miércoles se registró otro fallecimiento, de un paciente de la localidad de Guaraní.

Las ambulancias permanentemente, se acercan al sector COVID del Samic para dejar pacientes de otras localidades que corresponden al área del Samic Oberá y que requieren atención en UTI o cuidados intensivos.

«Tenemos camas y lugar para poner mas camas si fuera necesario, pero el personal está bastante cansado, por eso pedimos aumentar los cuidados», dijo el Director del Samic, Héctor González.

Oberá no ha tomado ningún tipo de restricción mayor en los últimos días a pesar de los aumentos e incluso Intendentes de localidades vecinas como Campo Ramón, criticaron la falta de medidas, ya que no sirve tomarlas en municipios vecinos y OBerá no las toma, siendo ciudad de referencia y de servicios.