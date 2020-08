Siguen los robos de yerba mate

Hace un tiempo, los robos de yerba mate se volvieron una constante, sea podada o en mudas. A la Familia de Claudia K, de la localidad de Alvear a unos 5 mil metros de donde se ubica la Colonia Penal, sufren desde hace 3 meses consecutivos de estos hechos.

«Estamos preocupados porque hace poco emprendimos con la chacra, este año comenzamos en mayo con la plantación de yerba, con mi hijo, mi esposo y yo y no paran de robarnos mudas, debe ser ya unos 2500 plantines los sustraídos. La policia vá, hacemos la denuncia, pero nada», señaló.

Dijo que «te da mucha impotencia no saber que hacer, porque te roban una vez y decimos plantamos de nuevo, te roban otra vez y le ponemos ganas pero ya no paran y es mucho sacrificio tirado a manos de otros que nada hacen mas que robar, por eso alertamos a los vecinos para que no compren sin saber de donde son las mudas y asi terminar con el ciclo», indicó.

«El que roba se nos rie en la cara, nosotros no vivimos ahí porque no nos da para construir una casa pero vamos todo el tiempo incluso nos apostamos de dia, tenemos otro trabajo y no podemos estar las 24 hs custodiando, son como 60 y 70 mil pesos de pérdida que ya tuvimos», precisó.

Claudia solicitó a los vecinos de la zona sin ven algo llamativo o vehículos extraños avisar a la policia y alertar sobre esto a la población, ya que muchos vecinos sufrieron esta situación aunque no en forma reiterada.