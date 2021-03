Hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Mario Golemba, ocurrida el 27 de Marzo de 2008 en Oberá, no pudiéndose conocer hasta el presente su destino. «Es por ello que, además de sumarme a exigir que continúe su búsqueda y el esclarecimiento de los hechos y circunstancias que llevan ya 13 años sin resolverse, me pongo a disposición de su familia en lo que puedo aportar y/o ayudar. Quiero sumar y afirmar mi compromiso desde el ámbito Legislativo, en que no debe cesar la búsqueda de ninguna persona desaparecida en territorio Misionero. Por ello, y en el entendimiento de que los Jueces, como los Fiscales de Instrucciones en la Provincia, y las fuerzas de seguridad Provinciales y Nacionales, deben trabajar aunadas en casos de desaparición de personas, bajo normativa y protocolos imperativos. Hube de presentar a fines de año 2020 el Proyecto de Ley expediente 55911/20 que pretende que Misiones se adhiera al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional» expresó el Diputado Pcial. Rafael Pereyra Pigerl.

El legislador misionero indicó que «con esta iniciativa se pretende crear en Misiones, el Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas -denominado Sistema de Búsqueda Golemba- que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación con los organismos del estado provincial y nacional, a los efectos de intervenir articuladamente con el magistrado a cargo de la investigación de estos casos», precisó.

En el mismo proyecto se prevé, también, el trabajo e intercambio de información con organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática de personas desparecidas o extraviadas, como así también con otras entidades públicas y privadas que persiguen el mismo objetivo.