«Somos un equipo» expresó el candidato a legislador Horacio Loreiro

Horacio Loreiro, candidato a Diputado Provincial por el Frente Juntos por el Cambio, resaltó al grupo de candidatos del espacio político, como nuevo, joven y pujante. «Somos un equipo, un equipo que representa a toda la provincia» expresó.

En la presentación de la lista de candidatos, en sede de la UCR en Oberá, compartiendo escenario con sus pares, el obereño reflexionó sobre su inclusión al mundo partidario. «En su momento, estaba cansado de quejarme y me involucré y aquí estoy cumpliendo mi segunda gestión como concejal, ahora acompañado por la Dra. Mara Frontini. Todos somos responsables de lo que hacemos y también de lo que no hacemos, como así también de lo que no reclamamos y lo que no defendemos. Somos responsable de lo que callamos» señaló.

Por otro lado aseguró que los candidatos van a defender los intereses de los misioneros. A su vez agradeció a los candidatos a Defensor, Defensora del Pueblo de la ciudad, por el compromiso por defender los derechos de los obereños.

La Lista 900 tiene como primer candidato a Ariel Pepe Pianesi, en segundo lugar Miky Gonzalez Coria y tercero Germás Kiczka.