Tareferos a quienes ANSES adeuda reclaman la devolución del dinero desde 2008

Varias familias de tareferos viajaron este Jueves al Juzgado Federal de Posadas para reclamar-una vez mas-se obligue a ANSES a devolver el dinero que se les adeuda desde el año 2008-con sentencia en el 2019-de lo descontado en forma incorrecta a los mismos al terminar la zafra de ese año.

Según Rubén Dominguez, uno de los perjudicados, «desde el 2008 estamos esperando respuestas, ya acudimos a todas las instancias judiciales, en el 2019 quedó firme la sentencia y aun no nos devuelven lo que nos pertenece. Fuimos a hablar con el Juez Federal que nos dijo no tenía personal suficiente para hacer las diligencias, pero nuestras familias esperan. No somos trabajadores que tenemos de sobra, cuando no tarefeamos, hacemos changas y necesitamos lo que nos pertenece», señaló.

Junto a la abogada Roxana Rivas pidieron audiencia este jueves con el Juez Federal y exhibieron con pancartas su descontento por la situación. Lograron que uno de los expedientes que contiene a 17 reclamos de tareferos se abone antes de fin de año, los demás deberan esperar hasta el proximo año-son 42 en total-.

«Pedimos a los compañeros que nos pasen su numero de cuenta bancaria, para que la abogada presente al Juzgado para que depositen alli lo retenido, el sábado nos volvemos a reunir en la Plaza San martin a partir de las 8,30», mencionó.