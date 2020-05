Tareferos denuncian a productor ante el Ministerio de Trabajo por no pagar precio fijado por Inym

Un grupo de tareferos decidió acudir al Ministerio de Trabajo a denunciar a un productor que no les abona precio fijado por la tarea. El capataz de la cuadrilla, Ramón Barboza, dijo que se trataría de un colono que posee yerbales en San Martín y que ya estaba pagando por debajo del monto fijado, sin embargo se comprometió a mejorar el pago, por lo que decidieron seguir con la tarefa. Al momento de cobrar, el productor no reconoció el compromiso. Esto llevó a que los operarios rurales, decidieran no seguir adelante y presentarse ante el Ministerio. “Nos estaba pagando por debajo del precio, no entregó la ropa de trabajo, pero siguieron trabajando igual los muchachos. Cuando le planteamos el tema, nos dio la palabra que iba a pagar más, pero cuando fuimos a cobrar nos dijo que no pagaría. Antes de continuar, esta semana, con la tarefa, decidieron acordar bien con el patrón, fuimos a aclarar y volvió a decir que no va a pagar. Es muy por debajo de lo que corresponde lo que quiere pagar. Así que vinimos al Ministerio de Trabajo y estamos haciendo un acta, porque se quedaron sin trabajo, él se tiene que hacer cargo” relató.

Fueron atendidos por el titular de la delegación Oberá, Evelio Candia. Al momento de hacer la presentación, Ramón Barboza, referente del grupo de trabajadores, estuvo acompañado por el delegado de UATRE, Carmelo Rojas. “Ahora van a citar al patrón y va a tener que indemnizar como corresponde. Tiene que recapacitar. Si paga lo que tiene que pagar, los muchachos están dispuestos a trabajar nuevamente con él” aclaró Barboza.

El productor en cuestión fue citado por el organismo, para una audiencia entre las partes, el próximo viernes 29, a las 9.