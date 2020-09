Tareferos reclaman igualdad y mercaderías

Integrantes de la Asociación civil Tareferos «El Mensú» explicaron los alcances de la protesta que llevan adelante y que se relaciona a la falta de entrega de mercaderías en período de no cosecha y a la imposibilidad de acceder al subsidio interzafra.

Según Elias Almirón «seguimos percibiendo solo 2300 pesos y nada mas, necesitamos que se aumente ese monto, al igual que las bolsas de mercaderías. Le transmitimos esto al Ministro del Agro, con quien nos reunimos junto a Roque Pereyra, pero no hay respuestas, el municipio no existe para esto y estamos sin trabajo», señaló.

Por su parte, Héctor Antúnez- también de la misma agrupación- mencionó que «se hace impensado que podamos cobrar el subsidio interzafra ya que acá somos muchos tareferos y muchos tenemos que ir a trabajar a establecimientos correntinos, pero por la pandemia no pudimos ir, porque no podíamos salir de la provincia así que agarramos cualquier trabajo aqui, en negro, y no pudimos completar nuestros recibos de sueldo que exigen para inscribirte al subsidio, somos muchos en la misma situación», indicó.

Los trabajadores rurales analizan realizar una olla popular y reclamar ante la falta de trabajo, ya que dicen «aunque la zafriña se haga, cada establecimiento acá ya tiene su gente y no toma a los que siempre vamos a otra provincia», mencionaron