Test gratuitos para detectar cáncer de colon y recto

El Departamento de Salud y Segunda Zona de Salud realizan la entrega gratuita de test para detectar cáncer colorrectal. Los mismos son destinados a personas mayores de 50 años que tengan o no antecedentes familiares sobre esta enfermedad. Los interesados en adquirir los test deben acercarse a las oficinas del Departamento de Salud (Calle Antártida Argentina- CIC Günther) de 8 a 13hs y en Zona Centro Uruguay de Salud. Los mismos estarán disponibles a partir del próximo lunes 26 de julio hasta fines de agosto.

Es muy importante hacerse los estudios correspondientes para poder prevenir o detectar tempranamente la enfermedad. Es gratuito, fácil, no produce molestias, no es necesario hacer dieta antes del estudio. Ante cualquier duda, se pueden comunicar al Depto. de Salud al 03755-402838.