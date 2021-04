Transporte de tareferos, plantación de yerba indiscriminada, algunos problemas que plantea APAM

La zafra yerbatera comenzó y con ella muchos problemas ya anticipados por productores nucleados en APAM. Incluso aún sin precio fijado para el kg de yerba desde Nación, que debe decidir esto ante la falta de concertación en el Inym.

«Lo que veníamos diciendo iba a ocurrir, ahora esta ocurriendo, comenzó la zafra y con ellos el problema del transporte de la gente, la inseguridad y la plantación ilimitada de terceros», dijo Cristian Klingbeil, Presidente de Apam y director suplente del Inym.

«Ya hubo una protesta en Andresito por el tema transporte, sucede que los colectivos son todos viejos, no se habilitan para andar, pedimos permisos para que las carrocerias de camiones sean mas idóneos para llevar a la gente, con modificaciones y asientos, Los colectivos quedan colgados en caminos de tierra, pero por ahora nada tenemos, llegamos tarde siempre, se lo veníamos diciendo hace meses a las autoridades, incluso a los Diputados provinciales», sostuvo.

Dijo además que «otro problema son los tareferos, la gente no se quiere registrar y no podemos darle trabajo así, porque sino sancionan al productor, por no tenerlos en blanco, pero muchos de ellos quieren cobrar planes y trabajar en negro y no se puede», expresó.

«Supuestamente este viernes iba a estar el precio del laudo, pero no. El valor igual no nos preocupa ya ronda los 39/40 y seguira subiendo , pero sería interesante que Nación fije precio similar», acotó.

Respecto a la situación de vivienda del tarefero cuando va a la cosecha dijo que «imposible hacer casas fijas para los tareferos porque el colono se da vuelta y los delincuentes te llevan todo, y casas móviles son exhorbitantes los precios y solo pueden hacerlo los grandes productores. Además hay mucha gente de otros rubros que están plantando yerba porque ven lo que vale, no hay protección del productor, nunca se pudo limitar las plantaciones y el pequeño productor queda otra vez indefenso ante el avance de gente de mucho poder adquisitivo que puede plantar miles de hectáreas», indicó.

Mencionó Klingbeil que «la seguridad es otro problema, siguen robando yerba, no hay cambios, si bien tomó trascendencia lo que le pasó al productor de Salto Encantado, ya no queremos mas reuniones con Ministros ni otros funcionarios, vamos a pedir audiencia con el Gobernador directamente, el último que nos recibió fue Maurice Closs, queremos respuestas concretas de quien decide, ya no queremos mas dilaciones ante este otro problema grave», señaló