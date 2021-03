Triunfazo Celeste ante Ferro

Oberá Tenis Club (OTC) tuvo nuevamente un gran juego, destacándose el desempeño colectivo para tener una defensa muy dura e intensa. Y en ataque una excelente tarde de Anthony Young, autor de 26 puntos. Para derrotar a los de Caballito 75-65.

El representante de la Tierra Colorada volvió a dar una muestra de carácter, en esta oportunidad ante Ferro, uno de los rivales directos de la zona de abajo.

Los dirigidos por Leo Hiriart tuvieron un primer parcial muy positivo, que lo ganaron 25-17, y desde allí no hubo más cambios de liderazgo en el tanteador. Siempre fue el Celeste, que tuvo la capacidad de controlar el ritmo de juego, hacerse fuerte en defensa y no permitir que su rival tenga una racha anotadora muy extensa, reaccionando a tiempo con lanzamientos de afuera o penetraciones que lastimaron toda la tarde al equipo de Ferro.

Luego, el conjunto misionero mantuvo su rendimiento bajo los dos aros. Fueron al descanso 42-34 (17-17). La reanudación tuvo a Ferro mejor parado en el inicio, pero no logró quedar a menos de 5 puntos, y nuevamente la reacción de OTC, que pese a perder 16-17 el tercero, seguía arriba 57-51.

El último parcial, Young tomó buenos lanzamientos, entre ellos un triple desde unos 9 metros, que dejaron sin aliento a los dueños de casa. OTC, cuidó el resultado, ganó 17-14 el parcial y sentenció el resultado 75-65.

OTC contó con el regreso de Enzo Ruiz que en sus 21 minutos de juego, aportó 14 puntos (9 RT+ 1Rec) llegando desde el banco. Como también una buena tarea desde la base de Paletta que sumó 11 y además entregó 2 asistencias y bajó 4 rebotes.

Pero más allá de los números individuales, el Celeste fue otra vez un equipo, siempre quien ingresó, aportó, ya sea para la defensa o en el goleo.

Ahora, tendrá un par de días para recuperarse físicamente y volverá a tener acción el martes 16, cuando enfrente a San Lorenzo desde las 19hs en “El Templo del Rock”.