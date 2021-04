Último día de la muestra Foco Misiones y Cine en San Javier

Hasta el domingo 4 de abril está disponible la Muestra Foco Misiones en la plataforma pública y gratuita CONTAR (www.cont.ar). Además, la película misionera recientemente estrenada “Fantasma vuelve al pueblo” se exhibirá este domingo en el Anfiteatro Ricardo Ojeda de San Javier, con la presencia del director Augusto González Polo y parte del elenco.

El cine, sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones en este fin de semana extra largo. Una propuesta gratuita y al alcance de todos es la muestra disponible a través de la plataforma de streaming de Contenidos Públicos. Allí la invitación para disfrutar de cuatro largometrajes, dos series y dos cortometrajes de realizadoras y realizadores misioneros, además de muchas otras propuestas audiovisuales.

Hasta este domingo se puede ver: Le blu y Del lado de los frágiles, de Guillermo Rovira; No hay tierra sin mal de Fremdina Bianco; Far from us, de Laura Bierbrauer y Verena Kuri (producción de Santiago Carabante y Montecine); El viento respira, de Sergio Acosta; Urú y otros relatos de la tierra roja y 3Fronteras: El sonido de los Nuñez, dirigidos por Elián Guerin; y Sabiduría Natural, dirigida por Iñaki Echeberria.

La muestra Foco Misiones es una de las primeras acciones que realiza el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y Contenidos Públicos Sociedad del Estado, luego de la rúbrica de un Convenio de Colaboración celebrado en diciembre pasado.

Por otro lado, “Fantasma vuelve al pueblo”, película misionera que recientemente tuvo su estreno por la pantalla de Cine.AR TV y por la plataforma Cine.AR Play; se proyectará este domingo 4 de abril, a las 19:30 hs, en el Anfiteatro Ricardo Ojeda de la ciudad de San Javier, bajo estrictos protocolos sanitarios.

Se trata del filme de ficción rodado íntegramente en Aristóbulo del Valle, en el que trabajó un equipo técnico y artístico en su mayoría oriundo de la provincia. El elenco está conformado por Alfonso Tort, Juan Román Diosque, Laura Josefina Kramer, Fernando Rosa, Marcelo Márquez, Lucía Amarilla, Jorge Ratoski, entre otros. Cabe destacar que la película contó con el apoyo del INCAA y el IAAviM, y fue producida por las y los productores misioneros: Mónica Amarilla (Inimaginaria), Yamila Barnasthpol (Montecine SAS) y Santiago Carabante.

El director de FVP, Augusto González Polo, y parte de los actores protagónicos asistirán a la función para compartir con el público cómo fue el rodaje de la película, contarles acerca del trabajo con el chanchito en el set, la importancia de apoyar el trabajo audiovisual en la provincia, entre otros aspectos vinculados a la película.

La función del domingo en San Javier cuenta con el apoyo del Municipio y del IAAviM. La proyección estará a cargo de MisionCine, emprendimiento privado misionero que ofrece servicios de exhibición cinematográfica ambulante de manera segura, cómoda y de alta calidad técnica.

**Sobre las producciones que se pueden ver en la Muestra FOCO Misiones en Contar:

Largometrajes

Le blu

Dirección: Guillermo Rovira

Sinopsis:

Pablo tiene treinta años y vive con su madre, Sofía, en una inercia permanente. La aparición del nuevo novio de ella, la separación de su banda de rock y la irrupción de una mujer lo obligarán a tomar decisiones que lo pondrán por fin en movimiento.

El viento respira

Escrito y dirigido por: Sergio Acosta

Sinopsis:

El documental “El viento respira” relata la historia de Rulo Grabovieski, un hombre de familia, trabajador y fiel a sus valores que hace más de 40 años contagia alegría y baile junto a la banda de música regional “Los 4 Ases”. El derrotero de Rulo está plagado de reveses por no perder la identidad musical de la región. El espectador conocerá su historia con el acordeón mientras gira por fiestas y festivales populares de la zona.

No hay tierra sin mal

Dirección: Fremdina Bianco

Sinopsis:

Ana se mira al espejo al tiempo que Silvia la peina. El despertar de su sexualidad llega tarde y el mundo que la rodea no la deja pensar. Silvia resiste el calor de su rutina y busca alguna forma de amor para atravesar el día.

Far from us

Dirección: Laura Bierbrauer, Verena Kuri

Sinopsis

Después de su larga ausencia, Ramira se reúne con su madre y su hijo, lo que la lleva a sumergirse nuevamente en una relación de desequilibrio y rechazo. El niño se encuentra entre dos madres, mientras que Ramira busca un lugar de pertenencia.

Cortometrajes

Del lado de los frágiles

Dirección: Guillermo Rovira

Sinopsis

Un matrimonio sufre la desaparición de su hija. Raúl toma un arma y decide hacer justicia por mano propia, mientras deja atrás su relación con María.

3 Fronteras: El sonido de Los Nuñez

Dirección: Elián Guerin

Sinopsis

Una invitación a conocer la búsqueda musical de 25 años de los hermanos Pico y Chavo, plasmado en su último disco “3FRONTERAS”; haciendo un revisionismo sobre la música del litoral a través de los ritmos, melodías y texturas que componen: El sonido de los Núñez.

Series

Sabiduría Natural

Dirección: Ignacio Echeberria

Sinopsis

Serie de microprogramas documentales que busca poner en valor diferentes plantas medicinales y las personas que hacen uso de ellas. Desde tiempos remotos el hombre ha experimentado con diferentes plantas y árboles para encontrar una solución a sus problemas de salud, desarrollo espiritual y protección. El objetivo del documental: visibilizar cómo las personas, los pueblos y las culturas interactúan con la sabiduría de la naturaleza.

Urú y otros relatos de la tierra roja

Dirección: Elian Guerin

Sinopsis

Sergio escucha en una cantina de pueblo, de la boca del paisano Anselmo, la historia de Oscar “Mencho” Gómez, más conocido como El Urú, quien desde niño fue peón rural y luego, trabajador del secadero de yerba mate, consagrándose en el arduo oficio de Urú. El Mencho sobrevive en un mundo de relaciones difíciles, donde la afrenta está a la orden del día. En una ocasión, el Gringo Zsokalski, dueño del secadero, lo insulta y así comienza, una disputa con un terrible final.