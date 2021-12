Una Casa Navideña que abre sus puertas a la comunidad con Papá Noel que espera a los niños

Maristela Kaiser, su esposo Diego Zapaya y sus hijos Fernando (16) y Luciano (13) comparten cada noche la bellísima ornamentación navideña de su casa, junto a Papá Noel, (Carlos Cáceres), con los niños y familias que pasan o vienen especialmente, ya sea a sacarse fotos o a traer sus cartitas para Navidad.

«Hace tres años que lo hacemos, amamos el espíritu navideño y la idea es compartir con la gente y también que se imite. Nada es más gratificante que ver la cara de los niños cuando ven las luces y a Papá Noel» comentaron. «Todo empezó porque veíamos que la gente y especialmente los chicos se quedaban mirando, así que nos dijimos porque no compartir y llamamos a nuestro amigo que hace años era parte de nuestros festejos familiares y se enganchó enseguida como Papá Noel. Este año queríamos agregar la nieve, pero no pudimos, no pudimos traer la máquina de Brasil, pero el año que viene seguramente lo vamos a tener».

La casa queda en pleno centro de Oberá, calle Santiago del Estero entre Larrea y Beruti. A las 20 cada noche, se abren los portones para que la gente ingrese libremente. La música navideña invade el lugar completando el ambiente. «Nos encanta que vengan, Papá Noel es un gran amigo nuestro, tiene una onda especial, les da golosinas a los niños y para todos es un lindo momento» destacaron los dueños de casa.