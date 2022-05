Unas 5 mil personas comen de comedores y merenderos municipales en Oberá

La situación social tiene diferentes aristas, no sólo la asistencia alimentaria a personas en estado de vulnerabilidad económica, sino personas en situación de calle o aquellos que en las esquinas o semáforos ofrecen “algo” para lograrse unos pesos. Desde la Municipalidad intentan buscar encuadres y acciones a cada sector.

“Actualmente existen 74 puntos de entrega alimentaria entre lo que es merenderos y comedores, las raciones que se entregan diariamente en la cocina centralizada son 3 mil en 14 puntos de distribución de la ciudad, esto hace a unas 5 mil personas que son asistidas en cuanto a situación alimentaria por comedores, merenderos o bolsas de mercaderías”, dijo Pablo Ullón Secretario de desarrollo humano y acción social de la Municipalidad de Oberá.

Si bien sostuvo que la cantidad se mantiene desde hace un año y medio, el contexto socioeconómico que atraviesa el país es difícil y con los planes o programas de asistencia no les alcanza, toda vez que desde allí deben sacar para pagar servicios y vestimenta, sumado a alguna u otra changa que realicen.

“Los comedores ya vienen hace mucho tiempo con la comida preparada y se entrega a la familia que está en una situación económica difícil, se agregaron los merenderos y la bolsita de mercadería que también se entrega ahora para paliar la situación”, mencionó al Aire de Integración

Según Ullón hay 30 barrios o asentamientos, dónde hay comedores o merenderos. “Son alrededor de 5000 personas qué son asistidas en situación crítica alimentaria. Esto no significa que no tengan ningún programa asistencial o algún otro tipo de ayuda sino que viene a ser un refuerzo en muchos casos, ya sea porque no les alcanza el ingreso o porque tienen hijos discapacitados y eso implica una mayor atención”, explicó

En cuanto a personas en situación de calle expresó que “sigue funcionando el refugio Sol de noche que está al lado de la cocina centralizada y sigue funcionando con camas, cocina, sanitarios, para las personas que van alojarse ahí. Actualmente hay dos personas de manera permanente, pero entre 10 y 12 van a almorzar y a cenar todos los días”. Añadió que son personas en condiciones de vulnerabilidad o situación de calle

Respecto a las personas que están en los semáforos o en las esquinas vendiendo o haciendo malabares para juntar unas monedas, explicó que “nos reunimos con los concejales para tocar este tema porque significa un peligro por el tema de tráfico, también con la policía y con nuestra Secretaría hicimos un relevamiento. Hay un aproximado de 37 personas que están en estas condiciones, esto es que buscan un ingreso económico de esa manera, con distintas actividades, gente que hace malabares, que limpia vidrios, que vende frutas o pan, artesanías”.

“Ahora esperamos una nueva reunión para dar un marco legal a esta actividad, teniendo en cuenta que si bien necesitan estos ingresos hay que darle un encuadre por la peligrosidad que esto implica en esos lugares,” mencionó

Recordó además que se hizo un trabajo también con pueblos originarios guaraníes que vendían y pernoctaban incluso en algunas plazas. «Fué un trabajo de concientización y de ayuda porque su producto lo venden aquí pues dicen que es donde tienen su mayor ingreso, pero tratamos de que vuelvan luego a su lugar de origen», apuntó