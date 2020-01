UPCN aceptaría bonos de $2500 en enero y febrero para municipales

Desde el gremio de UPCN, su Secretario General Domingo Paniagua indicó que tuvieron una comunicación con el Secretario de Finanzas de la Municipalidad de Oberá Javier Carísimo quien anticipó que se entregarán dos bonos de $2500 como paliativo, uno el 15 de enero y el otro en febrero.

Paniagua explicó en diálogo con La Radio que hay un problema de arrastre del año pasado donde los sueldos quedaron muy lejos, “el cambio de gobierno nacional hizo que la gente tenga una expectativa alta, pero todavía no se ven los cambio y los sueldos quedaron lejos. Los días están pasando muy por encima de nosotros, los que gobernaron 4 años dejaron desastres”, indicó.

“Tuvimos una comunicación con el contador de la municipalidad y la municipalidad tiene la misma postura que la provincia de entregar dos bonos de $2.500 como paliativo. Esta no es una cuestión de aceptar o no aceptar, sino que es un ofrecimiento de la Municipalidad según sus números y dicen que no hay otra posibilidad, es el panorama que nos pinta el contador de la Municipalidad. Estamos haciendo una evaluación con los compañeros y esperaremos hasta la próxima reunión para ver que nos ofrecen y decidir”, manifestó el gremialista.

Paniagua sentó la postura de UPCN de aceptar los bonos y esperar a que se abran las paritarias para sentarse a discutir cuales son las posibilidades de recibir un aumento en los primeros meses del año.

Consultado por la postura de los empleados y de ATE, otro de los gremios mayoritarios, el sindicalista indicó que medidas extremas como hacer un paro no lleva a soluciones para los empleados, “hacer paro o no hacer es una medida extrema, si tuviéramos un efecto con medidas de fuerza ya hacemos paro. Pero hay que informarse y adecuarse a la realidad. Un 15% no es tampoco un monto importante, está por debajo de los $2500 para muchos de los empleados. Ahora tenemos un paliativo que son estos bonos y veremos qué es lo que deciden nuestros afiliados, nos debemos a ellos. Marcamos la visión general de la situación, no queremos apresurarnos a tomar decisiones, queremos saber cuál es la coparticipación que entra a Oberá y saber cuál es la ayuda que requirieron a la Provincia, para ver de qué manera vamos a actuar primero hay que informarse”, finalizó Domingo Paniagua.