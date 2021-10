UPCN: Jornada laboral y alcances audiencia con el ejecutivo obereño

El Secretario General de UPCN, Unión del Personal Civil de la Nación, filial Misiones, Jorge Gimenez lleva adelante una jornada laboral con delegados de los diferentes sectores de la Zona Centro, en la sede Oberá del sindicato. Además Domingo Paniagua, referente local, estuvo reunido con parte del ejecutivo obereño para abordar diferentes puntos que hacen al empleado municipal. Si bien no hubo acuerdo, pasaron a cuarto intermedio para lunes 18, aunque podría darse el consenso antes.

«Estamos con reuniones informativas y análisis de los delegados de varias localidades de Zona Centro. A los efectos de tomar contacto directo con la situación, porque son momentos complejos que vive el país y la clase trabajadora está pasando su peor momento, por cuestiones salariales» indicó Gimenez.

Sobre el encuentro que mantuvo el espacio, ayer, miércoles 13, con el ejecutivo obereño, Domingo Paniagua, afirmó que no solo la recomposición salarial importa, sino también pase a planta y recategorización del trabajador entre otros puntos. «Abordamos los temas que ya teníamos en la agenda de trabajo. No pudimos cerrar con acuerdo porque el temario es amplio, recategorización masiva, va a superar los 300 compañeros. También adicionales para quienes no lo tienen. Presentismo para categoría 13. Mejorar asignaciones familiares. Pedimos un bono por el día del empleado municipal y un aumento salarial» detalló. «Avanzamos bastante ayer. Hoy (jueves) me llamaron, porque aparentemente tienen una propuesta, para ver si podemos cerrar. Pero queremos respuesta para todos los temas» agregó.