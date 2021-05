Varios casos de muertes de animales por rabia paresiante en zona centro

La preocupación de varios casos de rabia paresiante en distintas zonas de Misiones se suma a la prepcuación por la pandemia de COVID 19. En Oberá y alrededores se produjeron muertes de animales vacunos por esta problemática sanitaria.

Hemos perdido 3 animales vacunos, un toro y dos vacas, nos sorprende que no haya mas información. Nosotros no somos de aqui y no sabíamos de esta enfermedad endémica, cuando nos enteramos vacunamos pero ya estaban inoculando el virus», explicó Javiera Rulli, propietaria de una granja agroecológica de la zona.

«Nuestros vecinos también perdieron animales, en Andresito ahora se cerró un frigorífico porque en 3 campos grandes se produjeron casos, en Guarani y Alberdi también se han perdido animales. El momento es muy difícil, sobretodo para los colonos y agricultores que nos cuesta todo y más en este momento», indicó.

Dijo que «las vacas en la agricultura familiar están años y ésta situación duele y afecta, creo que falta mayor información no sólo de la prevención sino de lo que sucede con los animales que mueren a causa de ello».

Agregó que «en especial porque la rabia se transmite por el murciélago también, al igual que el virus del Covid 19 que dicen comenzó así, pero el problema no es el murciélago sino el habitat que destruimos y que los obliga a buscar otras fuentes de consumo, convertimos la selva en pastura. Además es necesario saber cómo proteger a los vacunos por las noches, cuando ataca el murciélago y no se dice nada», apuntó,