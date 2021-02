Vázquez: «se necesitan al menos 40 porteros más para iniciar las clases en las escuelas de Oberá»

Desde el Sindicato del Personal no Docente de la Provincia si Secretario Cecilio Vázquez, indicó que aún no tienen un protocolo para volver a sus tareas y están esperando alguna comunicación al respecto desde el Consejo General de Educación.

Respecto de la situación de los trabajadores de riesgo y mayores de 60 años, Vázquez señaló, «les pido a los colegas que se presenten el 22 de febrero junto con los maestros a las escuelas y que lleven sus certificados de salud. Los Directivos de las escuelas deben tener conocimiento de su situación para solicitar un personal suplente», aunque aclaró que hasta el momento el Sindicato no tiene información sobre cómo se realizará esa suplencia en los casos que sean necesarios.

«Llegamos a la conclusión de que acá en Oberá necesitamos sumar unos 40 trabajadores de servicios antes de las clases, porque hay escuelas que no tienen ningún personal y otros establecimientos que tienen personal de más de 60 años o con problemas de salud, por lo que resolver esto es urgente», explicó el dirigente.

Sobre ls escuelas que tienen una matrícula importante y las que trabajan en doble turno, Vázquez manifestó que el propio Gobernador Herrera Ahuad anunció el nombramiento de 300 porteros para este año, «si se trabaja en doble turno con jornada extendida es necesita otro personal, porque uno solo es insuficiente. Esperamos que el Gobernador y el Presidente del Consejo General De Educación hablen con los supervisores y directivos para evaluar dónde se necesita. Qué no se queden los 300 nombramientos en Posadas y el interior quede con las escuelas descubiertas de personal de servicio», añadió el Secretario del Sindicato de Personal No Docente de la Provincia.