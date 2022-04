Vecinos de Villa Barreyro pondrán cámaras y Policía sumará a centro de monitoreo central

En el tema seguridad se busca reforzar controles, que muchas veces no alcanzan para lograr una cobertura total. Por eso, unir voluntades pública y privada es una buena iniciativa. Es lo que hicieron vecinos del Barrios de Villa Barreyro quienes adquieren cámaras y un centro de monitoreo que será financiado a través de un bono colaboración. La Policia local sumará al Centro de monitoreo central.

Según Julio Esquivel, vecino y ex presidente del Foro de seguridad del barrio «conformamos un foro de seguridad en el año 2016 y alli se realizó un anteproyecto junto con la Facultad de Ingeniería para la instalación de cámaras de seguridad en el barrio, con el asesoramiento de la Policía de la provincia. No avanzó en ese momento y ahora hace unas semanas por iniciativa del jefe del Comando Radioeléctrico Norte y el vecino Fabián Rodríguez, que es propietario de un minimercado, se vió la posibilidad de reanudar ese proyecto por eso avanzamos y llamamos a reunión a los vecinos de la zona», comentó.

Relató que «nos auto convocamos y resolvimos la colocación de cámaras de seguridad con un centro de monitoreo que estará en el comando radioeléctrico norte, los vecinos vamos a auto financiar estas cámaras pero el centro de monitoreo tiene un costo de $320 mil, que deberá estar en el Comando y qué será el que estará siguiendo todos los movimientos. Resolvimos hacer un bono colaboración a $100 el número, para poder solventar el mismo».

Esquivel añadió que «l idea es trabajar en conjunto vecinos y policías y poner cámaras no solo en las casas sino también en la plaza y en la escuela 822, por lo que este bono será para la compra de 4 cámaras y el centro de monitoreo»

Dijo que «el presupuesto de todo esto le acerque al intendente Pablo Hassan hace unos días y de manera muy amable y con mucha lógica me respondió que si se hacía cargo de este centro de seguridad debe hacerse cargo de todos los centros seguridad de la ciudad, lo que no está dentro del presupuesto municipal y es lógico, asi que avanzamos con esta idea del bono», apuntó

De esta manera, en reunión con el Jefe de la UR2, Crio Inspector Ruben Dario Duarte se acordó la forma de trabajo, que esperan se imite en otros barrios.