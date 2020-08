Vecinos de Villa Blanquita marcharon hasta la Municipalidad

Un grupo de vecinos del barrio nuevo de Villa Blanquita, marcharon hasta el edificio municipal de Oberá, en reclamo por la continuidad de obras y acceso a servicios básicos.

Agustín Olivera, explicó que el acceso al barrio es uno de los principales reclamos. «Nos hicieron muchas promesas, pero empezaron con la apertura del camino y después llevaron las máquinas y no volvieron más. Con la lluvia quedó intransitable, no hay entrada ni salida al barrio» expresó.

Según el vecino, estuvieron en el lugar las autoridades municipales y de la cooperativa eléctrica, pero no cumplieron con lo acordado. «Los vecinos ya no confían, por eso vinimos a hablar con el intendente. No tenemos agua, el camino quedó peor, nos prometieron basureros y tampoco llevaron. Queremos mejorar la calidad de vida de las familias, somos alrededor de 150 familias en el asentamiento» detalló.

Por su parte Matías Frick, Director de Asuntos Jurídicos, anticipó que las obras concluirían la próxima semana, asimismo que las autorizaciones para servicios se van a presentar en la Celo el venidero martes, jornada en la que habrá una nueva reunión para solicitar la instalación de manera paliativa de una canilla pública.