Vecinos del Km 11 reclaman acceso al agua potable

Alrededor de cien familias del Kilómetro 11 de Oberá se movilizaron en reclamo por el acceso al Agua Potable. Según afirmaron hace 20 años que aguardan ser escuchados y tener respuestas. Siempre se reunieron con autoridades comunales y de la cooperativa, encargada del servicio, por separado, pero el encuentro en conjunto para definir respuestas nunca se concretó, explicó Patricia, una de las vecinas que decidió salir a manifestarse.

La obra del Acueducto Troncal Norte, en pleno desarrollo, no contempla al barrio en cuestión. «Estamos frente a la Escuela, indignados porque están poniendo caños para ampliar la red, pero no para nuestro barrio. Hace 20 años que estamos viviendo acá y reclamando tener el agua. Llevamos nota a la Celo, a la Municipalidad, a la Defensoría del Pueblo y hasta hoy no tenemos solución» señaló la mujer. «Vemos la obra en nuestras narices, llenan de caños por acá, estamos comiendo el polvo que genera y encima no es para nosotros. Queremos que vengan las autoridades y nos den una explicación» remarcó.