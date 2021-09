Vecinos fomentan el deporte para prevenir adicciones y suman solidaridad

En el Barrio de Villa Stemberg, un grupo de personas decidió proponer la práctica de deportes como opción para evadir adicciones en jóvenes y niños. Tímidamente primero, consiguiendo un playón después, hoy practican varios deportes con muchos seguidores y ahora hacen campaña para juntar zapatillas usadas y todo tipo de elementos que sirvan para los niños y adolescentes que asisten.

«Con el lema «para que tu único vicio sea el deporte», hace 6 años cuando fuimos a vivir a ese barrio con mi esposo comenzamos en un lugar precario del Barrio, una especie de plaza, veíamos que había un grupo de chicos que todas las tardes se juntaban y propusimos jugar el voley, primero eran 6, luego 8 y se fueron sumando cada vez más. Con los vecinos luego gestionamos el playón que es una realidad y hoy tenemos allí todos los días una actividad deportiva, lunes, miércoles y viernes: voley y martes y jueves: fútbol, también rugby y hockey. Queremos aportar nuestro granito de arena y qué bien se siente cuando se ven resultados», indicó Mariana Batista, quien fue la iniciadora de las actividades y a la vez es madre de dos adolescentes.

Agregó que «nosotros vimos los cambios, tuvimos y tenemos colaboradores, profesores que se sumaron y chicos que estaban en alguna adicción y están peleando para salir dia a dia de eso, nos alegra porque hay futuro en esos chicos», explicó la vecina y madre.

Dijo que «Invitamos a todos los barrios a hacer lo mismo o sumarse, es una alternativa el deporte, tenemos una comisión deportiva porque no hay comisión barrial, somos unas 12 personas y vimos que hay chicos que no pueden ir porque no tienen zapatilla así que decidimos hacer un bolsón solidario para recaudar lo que podamos y darles aunque sea una zapatilla usada para que hagan deportes, hablamos de niños de 6 a 18 años. El equipo de fútbol se llama tigres deportivo de Villa Stemberg», apuntó Batista.

De esta manera, quienes puedan colaborar y sumar zapatillas o elementos pueden comunicarse al 3755 605130.