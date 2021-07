Vendieron el Centro de Residentes Paraguayos y hay molestia de socios por falta de información.

Si bien parece haberse realizado todo bajo los cánones legales correspondiente, la venta del Centro de Residentes Paraguayos-un predio de media hectárea ubicado en zona estratégica de Oberá-generó polémica. Muchos socios de la entidad y de la Colectividad Paraguaya-que actualmente comparten el mismo Presidente, dicen que nada se dijo de la venta y que no sabían de la operatoria.

Es más integrantes de la Comisión Directiva del Centro, no se habían anoticiado de que ya no eran parte de la misma.

Segun Héctor Prette, Presidente de ambas instituciones «todo se ha hecho legalmente, con asamblea de por medio y edictos publicados, el monto de la misma fue destinado a solventar deudas del Centro, a indemnizar a quien vivía allí y un porcentaje fue a la Colectividad. Este Centro permaneció por mas de 20 años en manos ajenas, costó mucho recuperarlo, formamos una comisión y tratamos de ordenar todo legalmente, ya no teníamos socios y entendimos que no tenía sentido, seguir con este predio», sostuvo.

«Es muy difícil sostener dos entidades entre los pocos paraguayos y descendientes que hay en Oberá, por lo que decidimos pasar este importe a la colectividad y otro porcentaje al Samic, como dice el estatuto. Ya estaba por perderse igualmente el predio, fue un trabajo de 5 años de regularización y negociación de la venta «, indicó. Se supo fue a un empresario obereño, con una entrega y cuotas.

«La Comisión del Centro que vendió el mismo está presidido por mi: Hector Prette, Vicepresidente Gabriel Menéndez, Luis Esquivel como Secretario y Marcos Gómez como tesorero, como lugares mas visibles», señaló,

De su lado, Bernabé Aguirre, ex Vicepresidente del Centro se mostró molesto por enterarse ya no era Vicepresidente y quien a pesar de haber colaborado con esta regularización haciendo trámites no sabía de la venta-que se habría dado ya hace 2 meses-. «Estoy muy sorprendido, me estoy enterando de la venta, la verdad no sabía nada ni siquiera que ya no era Vicepresidente, no tenía conocimiento de esto», explicó al Aire de Integración. agregado que pedirá explicaciones y sobretodo porque integra la CD de la Colectividad Paraguaya adonde habría ido parte del dinero. «No teniamos conocimiento de esto, seguramente ahora habrá de informar, creo que hay mucha falta de respeto», precisó.

Lo mismo adujo Norma Morales, hasta hace pocos meses Presidente de la Colectividad Paraguaya quien sostuvo que » realmente estoy enterándome, nuestros padres generaron raíces acá en este Centro, es una pena enterarnos asi, es un monumento histórico que ya deja de serlo de esta manera, ojalá hubieran informado como corresponde», dijo.

La venta del predio, recuerda a muchos lo sucedido con el Club Atlético Oberá en su momento, con socios que intentaron venderlo, con un pleito judicial mediante que no prosperó, aunque en este caso, con pasos legales concretos.